Gasly: Monza után még nőtt is rajtam a nyomás

Pierre Gasly 3 hónappal azután, hogy megszerezte karrierjének első Forma-1-es futamgyőzelmét, a francia Canal Plus TV vendége volt, ahol az a Julien Fébreau volt a beszélgetőpartnere, akinek a hangját sok százezren ismerhették meg, mivel ő kommentálta elcsukló hangon Gasly győzelmét, ami az első francia győzelem volt az F1-ben Oliver Panis 1996-os monacói sikere óta.

„Nagyon boldog vagyok annak, hogy egy ennyire fontos győzelmet szereztem, nem csak Franciaország számára. A nem-franciák is így élték meg, a csapatban sok angol, olasz, és japán dolgozik, a Honda jelenlétével. Mindenki egyformán örült annak, hogy visszatérhettünk a győztesek közé” – számolt be Gasly interjújáról a FormulaPassion.

„Azt kell hogy mondjam, a verseny után még nőtt is rajtam a nyomás, és volt egy pár nehézségem. Nem volt egyszerű megbirkózni a Monza utáni versennyel (Mugello), több száz üzenetet kaptam, szerintem nem is válaszoltam mindegyikre.”

„Nagyon különleges pillanat volt így is, az első győzelmét soha nem felejti el az ember. Nehéz volt ismét koncentrálni, de az intenzív szezon ezt követelte meg, és végül nem is sikerült annyira kiélvezni, mint akartam” – vallotta be Gasly.

„Pierre megvalósította az álmainkat, és fantasztikus történet után nyert” – tette hozzá Fébreau. „Nem csak az utolsó körről van szó, hanem arról a 23 őrült körről, amely során felmerülhetett volna benne is a kétség, hogy sikerülni fog-e.”

„Ehelyett ő megcsinálta, és ezzel elképesztő érzelmeket váltott ki belőlünk. Még aznap este írtam neki, azt mondtam, köszönöm, hogy megadtad nekem az 1998 július 12-émet (aznap lett világbajnok a francia labdarúgó-válogatott).”

