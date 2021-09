Gasly: „Meglepő”, hogy a szocsi kerékvető letörte az első szárnyam (videó)

Úgy tűnik, Gasly hadilábon áll az első szárnyakkal idén, hiszen már többször is adódott gondja emiatt. Az évadnyitó Bahreini Nagydíjon például egy pici kontakt után tört le, és két hete Olaszországban is ugyanez volt a helyzet.

A mostani eset az FP2 végén következett be, amikor az alphatauris áthajtott a hurka kerékvetőkön, a szárny pedig egyszerűen levált az autójáról. Érzése szerint meglepő volt, hogy ez történt vele, és talán a csapatának „át kell majd gondolnia” annak kialakítását.

„Látszólag az első szárnyunk eléggé törékeny. Monzában is veszítettem egyet, Bahreinben is, ráadásul Juki is pórul járt vele két hete. Kicsikét alulkormányzott lettem, ezért pont az autó közepével mentem volna át a kerékvetőn, de kicsit nyitottam a kormányon, mert azt gondoltam, úgy jobb lesz. A végén viszont az egész első szárny lejött.”

„Ezeket a banán kerékvetőket nem azért tervezték, hogy tönkretegyék az autód, csak a lassítást szolgálják, és ezért is lepődtem meg kicsikét.” A pozitív oldalon viszont Gasly a második gyakorlást a harmadik helyen zárta, ezért a Motorsport.com rá is kérdezett nála, hogy mennyire reális ez a pozíció a továbbiakra nézve.

„Biztató. Délelőtt hatodik voltam, aztán meg harmadik. Persze tudjuk, hogy mi történhet a hétvége további részében az esővel, és ezért jó volt egy ilyen erős időt futni. Nem volt azért könnyű, mert nem éreztem olyan komfortosan magam az autóban, mint általában, szóval van még munka.”

„Úgy gondolom azonban, hogy mindenkinek egyformán nehéz. Csak annak örülök, hogy mindkét gyakorláson erősek voltunk, mert ez jó előjel lehet a hátralévő eseményekre.” Mivel Max Verstappen a mezőny végéről indul, ezért a két Mercedes mögött szabaddá vált egy potenciális dobogós hely.

„Szerintem jó esélyünk van, hogy az elejéből kezdjünk, és hogy sok pontot szerezzünk. Az ilyen helyzetek mindig hoznak lehetőségeket, de azt is tudjuk, hogy milyen gyorsan tudnak felzárkózni a futamon” – zárta gondolatát az egyszeres futamgyőztes.

