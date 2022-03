Gasly: Még többet is ki tudunk hozni az autóból

Pierre Gasly szerint még többet is ki lehet hozni az AlphaTauri autójából, annak ellenére, hogy már az első napon is az élen végeztek Bahreinben. Gasly 1:33.902-es körideje a lágy C5-ös keverékű gumikon a leggyorsabb volt a bahreini hőségben, miközben a francia az egyik legnagyobb végsebességet is elérte a pályán, hiszen egyike volt azoknak, akik átlépték a 326 km/h-ás sebességhatárt.

„Jó érzés, hogy az első helyen zártunk. A teszteken mindig megkérdezik tőlünk, hogy állunk, és azt hiszem, elsősorban magunkra és a teljesítményünkre kell koncentrálnunk, nem pedig az időmérésre, hiszen jelenleg ez nem sokat jelent, amíg nem lesz jövő héten a kvalifikáció. Persze mindig jó az élmezőnyben lenni, de tudom, hogy van még min dolgoznunk, hogy még többet hozhassunk ki az autóból" - mondta Gasly az első napról elmélkedve a RacingNews365.com szerint.

Az AlphaTauri nem csak a gyors köridők miatt tűnt ilyen lenyűgözőnek, a csapat rengeteg kilométert tett meg. Gasly 103 kört teljesített az első napon Bahreinben, többet, mint a Haas és a McLaren együttvéve.

„Összességében ez egy jó nap volt. Rengeteg pozitívum van ebben az autóban, de versenyzőként mindig a negatívumokra koncentrálunk, így a következő két tesztnapot arra fogjuk felhasználni, hogy igazán megbarátkozzunk ezzel az autóval, és azon dolgozzunk, hogy még jobban érezzük magunkat benne.“

„Holnap keményen fogok dolgozni a mérnökökkel, míg Juki átveszi az autó vezetését. Minden egyes alkalommal, amikor pályára megyünk, új dolgokat fedezhetünk fel ezzel az autóval, így minden egyes edzésből a legtöbbet kell kihoznunk, és a lehető legtöbbet kell tanulnunk a jövő heti első futam előtt“ - zárta Gasly.