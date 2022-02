Gasly: még a fékezés is más az új autóval

Egyelőre még csak az ismerkedés fázisában tartanak a pilóták, ami az új konstrukciókat illeti, hiszen a barcelonai előszezoni teszten próbálhatták ki először "élesben" az új gépeket. A versenyzők egyetértenek abban, hogy a korábbiakhoz képest érezhetően nehezebbek lettek az autók, és egyelőre a szélárnyékban történő vezetést is szokniuk kell az új aerodinamikai kialakítás miatt.

Pierre Gasly a háromnapos teszt során 187 kört tudott megtenni az AlphaTaurival, ami majdnem három teljes versenytávot jelent a Circuit de Catalunya pályán és természetesen a francia is elsősorban az ismerkedésnek szentelte a barcelonai napokat.

Az AlphaTauri versenyzője annak ellenére is elégedetten tekint vissza a hétre, hogy a teszt során elsőként ő állította fallba az autóját. Ezzel kapcsolatban elmondta, egyelőre még szoknia kell az új konstrukció vezetését, hiszen sok minden másképpen viselkedik, mint amihez hozzá voltak szokva.

"Azt kell mondanom, hogy egészen más vezetni ezeket az autókat. Nemcsak a kinézetük változott, hanem a reakcióik is, a kanyarokban és a fékezésnél is érezhető ez a változás" - fogalmazott Gasly, aki hozzátette, az AT03-asban kissé át kell alakítania a vezetési stílusát is.

A francia a hibája ellenére elégedett a teszteléssel és természetesen már nagyon várja a második, bahreini tesztet, amit március 10. és 12. között rendeznek a szezonnyitó helyszínén.

