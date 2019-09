Gasly már nemigen olvas F1-es híreket, bejött neki a visszafokozás

Pierre Gasly nehéz időszakon ment keresztül a Red Bullnál, ahol nem sok lehetőséget kapott, hiszen már az első szezonjának felénél visszaküldték a Toro Rossóhoz. A francia azonban láthatóan sokkal jobban teljesít a középcsapatnál, ahol képes nyomás alá helyezni a sokkal tapasztaltabb csapattársát, Daniil Kvjatot.

„Elsősorban saját magamra koncentrálok. Természetesen mindig fontos, hogy összehasonlítsd magad a csapattársaddal, hiszen ugyanabban az autóban ül, de vannak ennél fontosabb dolgok is. Nemrég tértem vissza a csapathoz, és egy olyan autót vezetek, amit csak most ismerhettem meg. Szóval vannak fontosabb feladatok is az életben, minthogy ezzel foglalkozzak.”

„Arra törekszem, hogy 100%-ot nyújtsak és teljesen jól érezzem magam az autóban. Ha ez megvan, akkor elégedett leszek, mert következetesebb teljesítményt tudok nyújtani. Eddig ez egész jól megy, de mindig van hová fejlődni. Mint mondtam, az első riválisod mindig a csapattársad, de ez olyasvalami, ami nem jár állandó jelleggel a fejedben. Ő az, akit mindig le kell győznöd, de ennyi és nem több. Jó dolog, ha ez sikerül.”

Pierre Gasly, Toro Rosso, and Romain Grosjean, Haas F1 Team Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

„Régóta ismerjük már egymást, mert együtt gokartoztunk a pályafutásunk elején. Daniil egy elég vicces karakter, jó a humora. Szerintem jól működünk együtt a csapatnál. Természetesen egy kicsivel több tapasztalattal rendelkezik az autóval, mint én, így más helyzetben van, de a visszajelzései segítenek a csapatnak. Ez jó dolog, számomra is, de eddig minden rendben van.”

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója azt mondta, Alexander Albon a favorit arra, hogy Max Verstappen csapattársa maradjon 2020-ra, de az osztrák szerint a francia is esélyes lehet. Gasly jelenleg nem akar foglalkozni ezzel, így sokkal inkább arra figyel, hogy jó teljesítményt nyújtson a Toro Rossónál.

„Őszinte leszek... Egy ideje már nem olvasom az interjúkat és az ehhez hasonló dolgokat, mert túl sok, valamint a saját munkámra kell koncentrálnom. Ebben a pillanatban elégedett vagyok azzal, amerre haladunk, az általunk mutatott teljesítménnyel, szóval majd meglátjuk, hogy mi lesz. Örülök a Toro Rossónak és annak, hogy itt lehetek. Mindent megteszek értük, amit csak tudok, szóval majd meglátjuk, hogyan döntenek.”

