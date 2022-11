Gasly látja, miért lett az Alpine negyedik az idei bajnokságban

Gasly az utolsó nagydíján egy nem túl előkelő 14. hellyel búcsúzott az AlphaTauritól, amely egész évben nem volt annyira versenyképes, mint tavaly. Ezek után azonban hamar változott a fókusz, hiszen a mai napon már az A522-t vezette.

Az Alpine pedig a negyedik helyen zárta az idényt, és mivel Gasly összesen 130 kört teljesített a tesztnap alkalmával, így a végére már egészen jó képet kaphatott arról, miért is tudták elérni ezt az eredményt 2022-ben.

„Nagyon boldog vagyok, nagyon meg is lepődtem pozitív értelemben, miközben minden simán ment. Az alkalmazkodás jól sikerült. Nyilván nyitottan álltam hozzá ehhez a naphoz, mert most először váltok valódi környezetet, az autó teljesen más, és eleinte minden eltérőnek érződött. A kormányzás, a gázadás, a pedálok, azok reakciója.”

„Sikerült azonban mindent teljesíteni, amit akartunk, igazán hamar komfortosan kezdtem érezni magam az autóban, és már értem, miért zártak a konstruktőri bajnokság negyedik helyén. Ezért is vagyok annyira izgatott a jövőt illetően.”

„Egyértelműen felfedeztem néhány erősséget az autó és a benne rejlő potenciál kapcsán. Most már tényleg értem, miért voltak ilyen jók idén, legyen szó a csomagról, ahogyan működik a csapat, a mérnökökről, és ott van az általuk követett filozófia is. Nem is reménykedhettem volna jobb első napban az Alpine-nál.”

Gasly célja jövőre természetesen az lesz, hogy a mostani gyengébb idényt maga mögött hagyva a lehető legjobb eredményekért szálljon harcba új istállójával. „Sokkal kellemesebb évem volt 2021-ben pusztán amiatt, hogy most nem voltunk olyan versenyképesek, így nem is tudtam annyit mutatni.”

„Tényleg hiszem, hogy ez a csapat egy új kezdet lesz számomra, és egy lehetőség arra, hogy valami csodásat hozzunk össze közösen. Nekik ez volt a legjobb évük, mióta visszatértek, és évről évre felfelé ívelő pályán vannak.”

„Abból, amit ma láttam, abból, amit egész évben mutattak, bízom benne, hogy lenyűgöző dolgokat érhetünk el közösen. Hiszem, hogy megvan a potenciál a fantasztikus eredményekhez.”

