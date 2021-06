Gasly jobbnak látja, ha talán be sem jutnak a Q3-ba

A mezőny most Azerbajdzsánba érkezett, ahol a korábbi években voltak már kaotikus és változatos versenyek, ráadásul több kisebb csapat pilótája is állt már dobogón. Elég csak Perezre vagy mondjuk Strollra gondolni.

Ezért sokszor már azzal is nagyot lehet szakítani, ha valaki túléli a káoszt. Ezzel Gasly is pontosan tisztában van. „Tudjuk, hogy Baku tele van lehetőségekkel, mert általában őrült dolgok történnek itt. Azért is őrült, mert itt van ez a hosszú egyenes.”

„Tudjuk, hogy az időmérő kevésbé fontos, mint mondjuk Barcelonában vagy Monacóban, ahol jóval nehezebb előzni. Itt viszont nagyon könnyű. A biztonsági autó akár az egész futamot újraírhatja. Ez egy olyan hétvége, hogy a kockás zászlóig nem tudhatod, mi lesz a vége. Sok pontot lehet szerezni, ezért fontos lesz, hogy jól állítsuk be az autót vasárnapra.”

A francia szerint a kvalifikáció tényleg jobban elhanyagolható, ezért a versenyre kell maximalizálni a csomagot, mert a hosszú egyenesekkel tűzdelt aszfaltcsíkon könnyű az előzés, és ezt kell kihasználniuk.

A Pirelli idénre lágyított a bakui kínálaton, és a leglágyabb keverékeket hozta el. Ez az időmérőn előnyös lehet, de aki bejut a Q3-ba, de csak az utolsó helyeket tudja ott elcsípni, azt könnyen levadászhatják azok, akik a top tízen kívülről indulnak a keményebb és a versenyen jobb keveréken.

„Nem lesz könnyű, mert a C5-ös hamar elkezd majd kopni a magas pályahőmérséklet miatt is. Ennek ellenére persze minél előrébb akarsz végezni az időmérőn. Idegesítő, de lehetséges, hogy előnyösebb, ha a 11. vagy 12. helyet csíped el.”

„Ezt azonban nem igazán lehet kiszámolni. Nem lesz könnyű, de azért először a szombati napra figyelünk, aztán majd meglátjuk, hogy milyen esélyeink lesznek a vasárnapi viadalon” – zárta mondandóját Gasly.

