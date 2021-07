Gasly javítana a „legrosszabb” hétvége után

Pierre Gasly pont nélkül volt kénytelen távozni Silverstone-ból, ami mindössze a harmadik ilyen alkalom volt számára 2021-ben. A francia a futam kései szakaszában kapott defektet.

Az AlphaTauri nem volt túl jó formában az elmúlt hétvégéken, Gasly ugyanis mindössze két pontot tudott szerezni az előző három fordulóban. A francia nem is titkolja az emiatt érzett frusztrációját.

„Az előző futam Silverstone-ban nagyon bosszantó volt, a futam végi defekt miatt ugyanis több pontot veszítettünk. Szerintem még a nyolcadik hely is meg lehetett volna. Valaki vitt egy kis kavicsot a pályára, ami kivágta a gumimat” – idézte fel Gasly.

„Kicsit besokalltam az előző versenyek után. Ausztriában Charles-szal ütköztem, ami miatt szintén pontokat buktam, majd jött ez a defekt.”

„Mondhatjuk, hogy a silverstone-i volt a legrosszabb hétvégém idén. Úgy tűnt, két vagy négy ponttal távozhatunk, így frusztráló, hogy ez végül nem sikerült.”

Gasly eddig két alkalommal végzett a legjobb hat között a Magyar Nagydíjon. A francia örül annak, hogy a naptár egyik legtechnikásabb pályája következik.

„Jól kezdtük az évet, most pedig fontos lesz, hogy Budapesten sikeresen zárjuk a szezon első felét. Korábban jó eredményeket értem el a Hungaroringen, az F2-ben nyerni is tudtam, az F1-ben pedig többször is pontot tudtam szerezni.”

„Szeretem ezt a pályát: nincsenek hosszú egyenesek, van viszont sok kanyar, így az autóban ülve nem lazíthatsz – fékezel, kanyarodsz, vagy a gázpedállal dolgozol. Kevés időt töltünk padlógázon, amit kifejezetten élvezek.”

„Mivel nincs idő lazítani, fizikailag is nagy kihívás vár majd ránk. Az európai időjárásból kiindulva ráadásul újabb forró hétvége elé nézünk, de készen állok” – mondta Gasly.

