Gasly ismét nagyot ment a Toro Rossóval

Pierre Gasly a visszafokozása óta maximálisan hozza azt, amit elvárnak tőle. A francia versenyző egyre inkább felveszi a tempót az új autójában, és úgy tűnik, hogy lassan csúcsformába lendül. Szüksége is volt erre a nehéz hónapokat követően. Legutóbb az Amerikai Nagydíj időmérőjén volt ott a Q3-ban, ahol a 10. helyet szerezte meg.

„Az elmúlt időszakban ez egy igen érdekes csatává kezdett alakulni a többiekkel a középmezőnyben. Soha nem egyértelműek a helyek, bár azt láthatjuk, hogy a McLaren még mindig erős, és ott is vannak a 7. és 8. helyen. Ettől független azt gondolom, jó a tempónk, képesek vagyunk jó eredményekre, és ami a legfontosabb, a Racing Point mögöttünk van.”

„Izgalmas a helyzet, mert a két Renault közé kvalifikáltam magam, de ez a rajtnál nagyon gyorsan megváltozhat. Arra törekszem, hogy minden ideális legyen, és lehetőleg előrébb kerüljek pár helyet. Az egész hétvégén megvolt a tempónk erre, és amikor szükséges, akkor feljebb tudunk kapcsolni. Elég erősek vagyunk az első szektorban, de a kör vége felé fogy az erő a tapadás miatt, és ennek is volt betudható az, hogy 0.5 másodpercre voltam. A Q1-ben és a Q2-ben is hasonló volt a helyzet.”

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„A gumikezelés ismét érdekes lesz, mert ezek a lágy gumik nem a legjobbak. Nehéz lesz velük odakint, szóval ideálisabb lehetett volna a 11. hely a közepes tappancsokon, mint a 10. és 9. hely. Az autóban ülve azonban nem gondolkozol ezen, hanem csak nyomod, és ha megvan az eredmény, akkor a vasárnapra koncentrálsz. A lehető legtöbbet akarom kihozni ebből, még akkor is, ha a taktikám kissé korlátozott az első etapban.”

„A kemény gumik jól viselkedtek a hétvégén, de még nem tudjuk, hogy 1 vagy 2 kiállásunk lesz. Ez menet közben is változhat. Sok mindentől függ. Megint más lenne a helyzet, ha a 11. helyről indulnék, de most azzal kell dolgoznunk, amink van. Szerintem így is képesek lehetünk egy jó eredményre, és hosszú verseny vár ránk.”

„Jól érzem magam a csapatnál, és azt hiszem, ők is elégedettek. Érzem a folyamatos fejlődést, mert egyre többet hozunk ki magunkból és az autóból. Jó lehetőségeink vannak arra, hogy eredményesek legyünk, de a középmezőny nagyon sűrű, így nem hibázhatunk. A tavalyi évhez képest azonban a Toro Rosso sokat lépett előre, minden területen. Ez most egy jobb és versenyképesebb csapat.”

„A motor területén is megvan az előrelépés, egyértelműen versenyképesebb. Kevésbé vagyunk már érzékenyek azokra a pályákra, ahol sok az egyenes. Ezt nagyon jó látni, és szerintem az irány ideális. Ez az, amit követnünk kell, és ha jól végezzük a munkákat, akkor nagyobb dolgokra is lehet esélyünk.”

