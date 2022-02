Gasly: Hamilton utolsó lenne a Haas vagy a Williams volánja mögött

Hosszú ideje vitatémát szolgáltat a Forma-1-ben, hogy mennyire számít egy adott versenyző tehetsége, ha éppen egy gyengébb autóval kell köröznie és mennyi pluszt tud adni egy jó konstrukció egy átlagosabb pilótának, hogy futamokat nyerjen.

Erre persze aligha kapunk választ, hiszen a száguldó cirkuszban mindenki a saját tudásának megfelelően, a szabályok adta keretek között tervezheti meg autóját, így sosem derül ki, hogy az elmúlt évek legsikeresebb versenyzői mire mennének egy-egy gyengébb csapatban.

Pierre Gasly viszont úgy véli, nagyon is sokat számít, melyik versenyző milyen autóval száll harcba hétről-hétre. „Sajnos, a mi sportágunkban az autó határozza meg leginkább az eredményeinket. Ha Lewis is a Forma-1 történetének legjobb pilótája, egy Williamsben vagy egy Haasban ő is az utolsó helyen végezne“ - fejtette ki véleményét a francia.

„Ha egy kevésbé versenyképes konstrukcióval kellene versenyeznie, akkor nemhogy a dobogóért nem lenne harcban, de a mezőny utolsó felében küszködne“ - tette hozzá az AlphaTauri versenyzője, aki jól fejezte be az előző idényt, a kilencedik helyet szerezte meg a pontversenyben és reményei szerint tovább sikerül fejlődnie idén.

Gasly korábban úgy fogalmazott, a céljuk, hogy rendszeresen az első ötben végezzenek az új szezonban, de azt elismerte, ehhez szükség lesz egy jól felépített autóra is. A roueni születésű versenyző az utolsó tíz 2021-es futamból hatszor is pontszerző helyen zárt és tizenhat alkalommal sikerült túlszárnyalnia csapattársát, Cunoda Jukit.

„Megpróbálok ezekre az eredményekre építeni és a legjobb formámat hozni az autóval, amivel rendelkezem. Nagyon remélem, hogy ez lesz az az év, amikor az élmezőnyben harcolhatok és rendszeresen az első ötben, sőt, ha elég jó lesz a versenygép, akkor előrébb is végezhetek.“

„Tavaly nagyon közel kerültünk a konstruktőri ötödik helyhez és szuper lenne idén is legalább ezt elérni. Azt persze még korai lenne megmondani, hogy ez lehetséges lesz-e, de a magam részéről mindent beleadok, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki az autónkból“ - tette hozzá Gasly.

