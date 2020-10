Gasly hálás a Red Bullnak a lefokozás ellenére, de szerinte "az a hat hónap nem volt az igazi"

Tavaly augusztusban jelentette be a Red Bull, hogy cserél egyet a versenyzőpárosában: Alex Albon váltotta az év elején nem túl rózsás teljesítményt nyújtó Pierre Gaslyt, sokak megdöbbenésére.

A brit-thai versenyző azonban nem tudott sok újat hozni, sőt, a bejelentés óta ő eddig csak egyszer tudott dobogón állni, míg Gasly háromszor, egyszer pedig futamot is nyert Monzában.

A hét elején Paul di Resta mondta azt, hogy "bennfentes infói alapján" a franciának azért kellett elhagynia a Red Bullt, mert "összerúgta a port valakikkel", bár pontosabban nem volt hajlandó megfogalmazni, hogy miről van szó.

A versenyző azonban a Formula1.comnak adott interjújában elmondta, jó kapcsolatot ápol a csapattal a döntésük ellenére is: "Eléggé őszinte srác vagyok és elmondom, ha valakivel nem egyezik a véleményem."

„Azonban nagyon nagyra becsülöm őket és nagyon hálás vagyok azért, amit tettek velem, mert nem szoktam felejteni. Tudom, kik azok, akik segítettek és tudom, hogy a Red Bull nélkül nem lennék ott, ahol ma.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A tavaly történtek után, ami idén folyt, már teljesen más történet. Biztos vagyok benne, hogy már ők is ugyanúgy máshogy kezelik a dolgokat, ahogy én is máshogy kezelem őket.” – mondta a francia versenyző, aki így folytatta:

„Amikor visszatértem a Toro Rossóba, azon voltam, hogy a lehető legjobbamat nyújtsam és az egész sokkal jobban sült el, mint mind vártuk. Viszont az is fontos volt számomra, hogy tudtam bizonyítani, hogy az első sikereim a Toro Rossóval sem voltak véletlenek. Amennyiben olyanok a körülmények, ugyanolyan jól tudok teljesíteni. A kapcsolatom a Red Bullal továbbra is jó, mindig is jó volt, de az a hat hónap nem volt az igazi.”

