Gasly „félszemmel” követte a pilótakeringőt, de „nincsenek hírei”

Nem azonnal, de csak felkerült a pilótapiaci keringőre az AlphaTauri-pilóta Pierre Gasly, miután az Alpine a jelek szerint már nem csak Fernando Alonso, de a helyére bejelentett Oscar Piastri utódját is keresi.

Az egyszeres futamgyőztes Gasly szerződése 2023 végéig szól, azonban miután Helmut Marko már korábban kijelentette, hogy Gasly nem lesz újra a Red Bull versenyzője, így arra is nyitott a Red Bull juniorprogramját felügyelő Marko, hogy egy megfelelő ajánlat esetén vagy a szerződése lejárta után már a 2022-es szezon végén távozzon Gasly.

A 2022-es Holland Nagydíj előtt a felkerült az internetre egy klip is a Ferrari egyik hivatalos YouTube-videójából, amelyben szerint Gasly egy szerződés véglegesítéséről beszélt Charles Leclerc-rel.

„Nevetnétek, ha tudnátok, hogy miről van szó” – mondta Gasly többek között oldalunknak a Zandvoortban tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen megpróbált a lehető legkevesebbet beszélni a jövőjéről. „Semmi köze nem volt az F1-hez” – mondta Gasly, majd egy hosszas gondolkodási szünet után azt mondta, hogy a házasságkötésről volt szó.

„Semmi nem változott a múlt héthez képest, mint mondtam már, jelenleg szerződésem van az AlphaTaurival 2023-ra. Ezzel mindenki tisztában van, és nem szeretném kommentálni az eseményeket.”

„100%-on szeretnék teljesíteni az AlphaTaurinál, amíg ennél a csapatnál versenyzek.”

Arra a kérdésre, hogy követte-e a pilótapiac felfordulását, Gasly azzal viccelődött, hogy ő csak Görögországban nyaralt, mire komolyabbra fordította volna a szót.

„Természetesen félszemmel én is követtem az eseményeket. Elég bátor volt Oscaról (Piastri), hogy visszautasított egy F1-es ülést, amikor mindenki tisztában van azzal, hogy mennyire nehéz megszerezni egy gyári ülést, ő pedig már az Alpine versenyzője volt. Meglepett a lépése.”

Annak ellenére, hogy egyelőre a megjegyzéseiben is kitart az AlphaTauri mellett, azt Gasly is elismerte, hogy egy csapat ismereténél neki is fontosabb az adott autó pályán mutatott teljesítménye.

„Egy ilyen döntés pusztán teljesítményvezérelt. Az F1-es karrierjének egy pontján mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy csak egyetlen lehetősége van, és ki kell hoznia abból a legjobbat. Legjobban a jó eredmények motiválnak, és az, amikor a legjobb teljesítményt hozod ki a rendelkezésedre álló csomagból. Ettől függetlenül egy első helynek jobban örül mindenki, mint egy 12-nek. Érzékeny ember vagyok, fontos az, hogy milyen kapcsolatot ápolok az emberekkel, de egy F1-es pilóta versenyszelleme ennél sokkal erősebb.”