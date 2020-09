Gasly: Fel sem fogom, hogy mi történik most…

Pierre Gasly tudott győzni az Olasz Nagydíjon, miután Lewis Hamiltont megbüntették, a francia pilótának a szerencse mellett pedig kötélből voltak az idegei, és nem hibázott az élen autózva: végül minimális különbséggel végzett a második Carlos Sainz előtt.

A leintést követően természetesen nehezen találta a szavakat a Red Bulltól a 2019-es Magyar Nagydíj után lefokozott versenyző, aki tehát az első dobogója után az első F1-es futamgyőzelmét is a Red Bull „B” csapatával szerezte meg.

„Őszintén mondom, ez hihetetlen. Fel sem fogom, hogy mi történik most. Ez egy nagyon őrületes verseny volt, ahol sikerült kihasználnunk a piros zászlót. Gyorsak tudtunk lenni, miközben mögöttünk is gyors kocsik voltak.”

„Ahogy te is mondtad, rengeteg dolgot éltem át az utóbbi 18 hónapban. Tavaly szereztem meg az első dobogómat az AlphaTaurival, ami már önmagában hihetetlen volt, most pedig megszereztem Monzában az első győzelmemet… még mindig nem tudom felfogni!”

Milyen érzés volt megünnepelni a győzelmet a csapattal?

„Erre nincsenek szavak, ez a csapat rengeteget tett értem. Tőlük kaptam meg az első F1-es lehetőségemet, nekik köszönhetem az első dobogómat, most pedig az első győzelmemet. Ez teljesen őrületes, nagyon boldog vagyok, nem lehetek elég hálás ezért az AlphaTaurinak és a Hondának, hiszen ez egy motorerő-igényes pálya, mi pedig meg tudtuk nyerni a versenyt a Mercedes, a Ferrari és a Renault előtt, csodálatos ez a nap.”

AlphaTauri team celebrate in the pit lane after Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 wins the race

