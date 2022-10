Gasly: ez a „megfelelő idő” a Red Bull kötelékének elhagyására

A francia versenyző hamar az Alpine első számú jelöltjévé vált, miután kiderült, hogy Fernando Alonso távozik tőlük, Oscar Piastri pedig a McLarennél fog kikötni a jogi huzavona után. A tárgyalások viszont összetettek voltak a Red Bull-lal, mert a bikásoknak előbb szükségük volt egy másik versenyzőre Gasly helyére.

Emellett pedig elég magas kivásárlási ára is volt, hiszen egy év még hátra volt a szerződéséből az AlphaTaurinál. Végül azonban a felek meg tudtak egyezni, így Gasly az Alpine-hoz szerződhetett, és szerinte ez az ideális csapat számára, mivel egyre jobb formába lendülnek.

„A lehetőség a nyár folyamán állt elő, és elkezdtünk róla beszélgetni. Nyilván ez egy nagy lépés számomra, mivel már kilenc éve vagyok a Red Bullnál, szóval lényegében az egész pályafutásomat náluk töltöttem.”

„Egyértelműen olyan érzés ez, mintha lezárnék egy fejezetet, és elindulnék egy új utazásra. Számomra ez a döntés igazából természetesen és nagyon gyorsan jött. Az alapján, ahol én állok a karrieremben, az Alpine ambíciói és az utóbbi években mutatott fejlődésük alapján.”

„Szezonról szezonra egyre jobbak lesznek, van ez a stratégiájuk, hogy az élen szeretnének harcolni 100 futamon belül, és eközben a jó irányba is tartanak. Emellett nekem is ez a megfelelő idő, hogy a saját utamat kezdjem járni, és megragadjam ezt a lehetőséget egy gyári csapatnál. Mindenképpen hiszek a projektben, és nagyon izgatott is vagyok miatta.”

Gasly emellett azt is elmondta, hogy számára lényeges volt, hogy az Alpine már az elején egyértelművé tette felé, ő számít az elsődleges választásnak, és hajlandóak voltak kifizetni a magas árat a Red Bull felé.

„Ez volt az egyik legfontosabb kritérium nálam, mert egyértelműen jelezte, hogy oda kéne igazolnom, mivel nagyon akarták, hogy az ő autójukat vezessem jövőre. Nem volt ez egy könnyű megállapodás a felek között. Úgy éreztem, minden követ megmozgatnak miattam, és igazán hisznek a projektben” – magyarázta Gasly.

Vettel ismét kritikával illette az F1-et, amely szerinte akár veszélybe is kerülhet