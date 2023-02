Gasly: ennyire jól még egyetlen bejáratásom sem sikerült, nagyon jó az autó!

Az Alpine egyértelmű célokkal vág neki a 2023-as Forma-1-es szezonnak. A cégvezetés „100 futamos” tervét követve idén szeretnék megszilárdítani a helyüket a középmezőny élén, és a szezon végén a konstruktőri pontversenyben közelebb akarnak lenni a 3. helyezetthez, mint mögöttük az ötödikhez.

A londoni bemutató előtt a csapat pilótái egy filmforgatási nap keretein belül Silverstone-ban már be is járatták az A523-at, így be is tudtak számolni a tapasztalataikról.

Az Alpine munkája egyelőre lenyűgözte AlphaTauritól szerződtetett Pierre Gaslyt, aki hiába kezdte 2019-ben a szezont a Red Bullnál, elmondása szerint ennyire még nem vezetett jó autót a téli tesztek előtt.

„Hihetetlenül jó volt” – nyilatkozta Gasly többek között a Motorsport.com-nak az Alpine bemutatója után. „Az első pillanattól kezdve nagyon jól éreztem magam az autóban, ez volt életem legjobb bejáratása.”

„Hiába volt minden teljesen más, el kell ismernem, hogy nagyon jónak tartom az autót, és nagyon boldog voltam, hiába teljesítettem csak 10 kört.”

„Az ilyen filmforgatási napok mindig nagyon furcsák” – részletezte az élményeit Gasly. „Új autó, új pedálok, új kormány, új üléspozíció, az autó furcsán viselkedik, de ezúttal minden zökkenőmentesen történt, és már most érzem, hogy milyen remek potenciál van az autóban.”

„Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog látszódni Bahreinben. Már csak két hét van az első versenyig, szóval kezdenek felgyorsulni a dolgok körülöttünk, de izgatottan várom, hogy mennyire bizonyul erősnek az autó.”

Gaslynak a csapatot váltó és újonc pilótákhoz hasonlóan csak másfél napja lesz Bahreinben összeszoknia az új autójával. Bár kijelentette, hogy 110%-ot belead a munkájába, elismerte, hogy ez lehet, hogy kevésnek bizonyul.

„Nos, ha 10 napot tesztelhetnék a szezon előtt, akkor az óriási segítség lenne, különösen, hogy csapatot váltottam. Nem rugaszkodhatok el a valóság elől. Lehet, hogy csak 1-3 verseny után passzolnak majd a dolgok, lehet, hogy azonnal képesek leszünk maximalizálni a potenciálunkat.”