Gasly élvezni szeretné a Francia Nagydíjat, annak ellenére, hogy bizonytalan a jövője

Könnyen elképzelhető, hogy egy darabig az utolsó Francia Nagydíjat látjuk a hétvégén, ugyanis a helyszín szerződése 2022 végén lejár a Forma-1-el és egyelőre nem kezdődtek meg a tárgyalások az esetleges hosszabbításról.

A Liberty Media célja egyébként is az, hogy egyre több új helyszínre vigye el a száguldó cirkuszt, ezzel viszont több klasszikus helyszín jövője is kérdésessé válhat, így a franciaországi és a belga futamé is.

A Paul Ricard pályán 2018 óta rendeznek újra F1-es versenyeket, ám 2020-ban a koronavírus-járvány miatt törölték a versenyhétvégét. A mezőny egyik francia versenyzője, Pierre Gasly most szeretné minden pillanatát kiélvezni a következő napoknak.

„Ez egy különleges hétvége számomra, hiszen hazai közönség előtt versenyezhetek és ez idén hatványozottan így lesz, ugyanis nem tudjuk, marad-e a versenynaptárban Paul Ricard“ - mondta az AlphaTauri versenyzője.

„A pálya hátsó egyenesének sikánjánál egy külön Gasly-tribünt is biztosítunk a rajongóimnak. Jó érzés, hogy kicsit személyesebbé tehetem számukra a futamot és a megszokottnál jobban kapcsolódhatok hozzájuk“ - folytatta Gasly.

„Biztosan nagyon jó hangulat lesz, és remélem, sikerül elég jó teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy jó eredményekkel köszönjük meg a francia szurkolóknak a biztatást“ - fogalmazott a versenyző.

Gasly számára nem alakult jól az előző, spielbergi futam, de bízik benne, hogy a hétvégére érkező fejlesztésekkel előre léphet a csapat. „Ausztria felejthetőnek bizonyult számomra, ezért különösen várom, hogy újra versenyezhessek a Paul Ricardon.“

„A Red Bull Ringen rendben volt a kvalifikáció, éppen csak nem értünk oda a Q3-ba egy olyan pályán, amiről tudtuk, hogy bonyolult lesz számunkra. A sprintfutam sajnos nem sikerült jól, vasárnap pedig volt egy incidensem és egyébként sem volt meg a teljesítményünk, amire szükség lett volna, ráadásul büntetéseket is szedtem össze“ - tette hozzá.

„A fejlesztések főként az aerodinamikai oldalt érintik és valódi előrelépést kell hozniuk, szóval nagyon szeretném kipróbálni az autót a Ricardon és abban reménykedem, hogy újra harcba lehetünk a pontszerző helyekért“ - zárta Gasly.

Wolff szerint a Red Bull és a Ferrari a „hibás” a kevésbé szórakoztató versenyek miatt

Nézzétek meg a Forma-1-es Brit Nagydíj legjobb képeit az alábbi videóban!