Gasly elmondta, hogy mit vár a legjobban a 2022-es szezontól

A hét egyik legnagyobb híre az volt, hogy végül mindegyik csapat aláírta a 2021-től életbe lépő Concorde egyezményt, amellyel megalapozzák gazdaságilag a sport igazságosabb, szorosabb jövőjét.

Pierre Gasly, az AlphaTauri pilótája is nagyon várja már a változásokat, és a Motorsport-Total.com-nak adott interjújában elmondta, hogy „nagyon jól néz ki a Forma-1 jövője.”

„Jelenleg, ahogyan azt látjuk az eredményekből is, igen nagy a különbség a top és középcsapatok között. Szerintem az összes Forma-1-es rajongó ennek a különbségnek a csökkenését akarja látni.”

„Akárhogyan is, nekünk, pilótáknak kedvezni fognak, és mi is azt szeretnénk, ha ismét a pilóták teljesítménye kerülne a középpontba. Mi akarjuk jelenteni a különbséget az autók között. Szerintem a Forma-1 is ebbe az irányba akar menni a szabályokkal.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Lando Norris, McLaren MCL35, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Természetesen a topcsapatok nem tudják elfelejteni azokat az adatokat, és tapasztalatokat, amelyeket felhalmoztak az évek során. Mindig is egy lépéssel előttünk lesznek, különösen a fejlesztési eszközök tekintetében, de a szabályoknak közelebb kellene hoznia a mezőnyt.”

„Egy olyan rajtrácsban reménykedek, ahol sokkal kisebbek a különbségek, ezért minden pilótának legalább az esélye megvan arra, hogy néha felállhasson a dobogóra. Valószínűleg nem lesz elég (a változás) ahhoz, hogy a győzelemért menjünk, mert ugyanazok a pilóták valahogyan össze fogják hozni akkor is. De mindenki ebben reménykedik.”

Gasly azonban nem kommentálta különösebben a Racing Point ügyét, pedig az AlphaTauri számára fontos lesz a fellebbezések végeredménye, ugyanis a Red Bull is gondolkozik egy házon belüli másolat készítéséről.

„Szerintem ameddig legálisan meg tudták ezt oldani, addig azt kell mondanom, hogy bravó, a szabályokat maximálisan kihasználták, de a ha ezt illegálisan csinálták, akkor az büntetést érdemel. Nem lenne fair a többi csapattal szemben, akik rengeteg pénzt öltek a saját autójuk fejlesztésébe.”

„Egy dolog egyértelmű: tavaly még az ellenfeleink voltak, pont előttük végeztünk a konstruktőri bajnokságban, de idén a saját ligájukban játszanak. Igen lenyűgöző fejlődésen mentek keresztül. Nem az én feladatom az, hogy döntést hozzak erről. Abban reménykedek, hogy fair döntés fog születni.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Gasly végül a 2020-as szezon második feléről beszélt, ahol szerinte még képesek lesznek felérni a McLaren és a Renault tempójára.

„Nem igazán vagyok oda azért, hogy bármilyen pilótához, vagy csapathoz kössék a teljesítményemet” – mondta Gasly arra a kérdésre, hogy képes-e Vettel előtt végezni az egyéni pontversenyben, ugyanis a Spanyol Nagydíj előtt még a négyszeres világbajnok mögötte volt.

„Nagyon, nagyon jót teljesítményt nyújtottunk eddig az összes versenyhétvégén, felülmúltuk a saját várakozásainkat is a teljesítményünkhöz képest. Továbbra is jó munkát kell végeznünk, hogy minden helyzetből kihozzuk a legtöbbet. Eddig ez sikerült.”

„Ha találunk még egy kis teljesítményt, akkor pariban lehetünk a McLarennel és a Reanult-val, éppen, hogy előttünk vannak. Ez igazi, állandó esélyt adna nekünk, hogy a pontok a között végezzünk.”

