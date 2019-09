Gasly elismerte, hogy Monzában jön az új motor és az ezzel járó büntetés

A Toro Rosso francia pilótája, Pierre Gasly nagyon nehéz napokon van túl gyerekkori barátja, Anthoine Hubert szombati elvesztése miatt. Belgiumban azonban így is sikerült hátulról előreküzdenie magát a kilencedik helyre, és valami hasonlóra számít most hétvégén is, mivel ő is megkapja a Honda negyedik specifikációjú motorját, amivel valószínűleg a versenye a múlt hetihez hasonló előretörés lehet:

„Pár nap telt el azóta a szörnyű spái szombat óta, és még most is sokat gondolok Anthoine-ra, de versenyzők vagyunk, úgyhogy ara kell koncentrálnom, hogy minél jobb legyek Monzában. Kedvelem ezt a pályát, nagyon gyors, és például tavaly a Toro Rossóval némileg váratlanul az első 10-ben voltam az időmérőn, kár, hogy a verseny nem sikerült túl jól.”

„Most ez utóbbi elég izgalmas lehet, mert büntetést fogok kapni a motorcsere miatt, így a rajtrács végéről kell majd előreküzdenem magam. Emiatt az időmérő nem lesz számomra olyan fontos ezúttal, és a mérnökeimmel teljes mértékben a versenyre készülhetünk, próbálgathatjuk, hogy hol tudjuk legjobban kihasználni az új erőforrás erejét.”

Gasly elmondta azt is, nagyon várja már ezt a hétvégét, mivel a monzai pálya karakterisztikája a mostani Forma-1-es autókat elég érdekes kihívás elé állítja:

„A kanyarokba itt 350-360 km/h-val érkezünk meg, szóval nagyon komolyan kell fékezni. A sikánok mellett ott van még az Ascari, a Lesmo, a Parabolica, mindegyikben el tud szállni az autó hátulja az alacsony leszorítóerő miatt, szóval elég komoly feladat előtt állunk. Szerencsére sok lehetőség lesz majd a szélárnyékból való előzésre is azért. Ráadásul ez a Toro Rosso hazai versenye lesz, plusz félig-meddig az enyém is, mivel egyre több időt töltök itt a küszöbön álló költözésem miatt.”

