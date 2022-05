Gasly: „Életem legjobb élménye volt” Michael Jordannel találkozni

Gasly egyik személyes szponzora, aki Jordan barátja is egyben, szervezte meg a vacsorát szerda estére. Az egyszeres futamgyőztes versenyző a közösségi oldalaira is posztolt fotókat a találkozásról, és nem győzte hangsúlyozni, milyen jól érezte magát.

„Simán ez volt életem legjobb élménye. Ez volt a leginspirálóbb vacsora, amelyen részt vettem. Már gyerekkorom óta felnézek rá, a mentalitására és a sikereire is. Mindenki azt mondja, hogy sose találkozz a példaképeddel, mert csak csalódni fogsz, én viszont a szöges ellentétét tapasztaltam ennek.”

„Ő egy igazi zseni, egy másik ligában játszik a gondolkodás terén. Tényleg lenyűgözött. Ráadásul nem tudtam, hogy masszív rajongója az F1-nek. Majdnem jobban ismeri a sportot nálam! Tényleg elképesztő volt, és remek volt egy ekkora legendával beszélgetni. Csodás vacsora volt, melyre egész életemben emlékezni fogok” – mesélte nagy örömmel Gasly.

Az este megkoronázásaként a francia odaadta egyik sisakját Jordannek, aki cserébe aláírta az Air Jordan cipőjét. „Én az egyik sisakomat adtam neki, ő aláírta az egyik Jordanem, ez tehát az otthoni széfembe fog kerülni, a trófeás vitrinembe.”

„Egy ilyen beszélgetés alkalmával annyi mindent lehet tanulni ezekről az emberekről, hogy miként viszonyulnak a sporthoz, a sikerhez és a kudarcokhoz. Minden arról szól, hogy miként tudod fenntartani a teljesítményszintet. Nem hiszem, hogy bárki mással szívesebben találkoztam volna a világon nála.”

A hatszoros NBA-bajnok egyébként manapság már az autóversenyzés világában is érdekelt, hiszen Denny Hamlinnel közösen saját csapatot futtat a NASCAR-ban 23XI Racing néven. Természetesen ez is szóba került a vacsora során.

„Persze, hogy beszéltünk erről. Sok minden került szóba. Három órát töltöttünk együtt. Beszélgettünk a NASCAR-ról, a motorsportról. Nem tudtam, hogy vasárnap kora reggelente azért kel fel, hogy nézhesse a futamainkat. Hatalmas rajongója az F1-nek.”

„Nem könnyű azonban megjelenni az ilyen eseményeken, ha Michael Jordan vagy, még ha szeretnél is. Ha a pályán nem is látjuk őt, akkor is követ minket. Eléggé ledöbbentem, hogy milyen sok részletet ismer a sportunkról. Ez is mutatja, hogy mennyire érdeklit őt.”

Amikor megkérdezték Gaslyt, hogy esetleg beülhet-e majd Jordan egyik NASCAR autójába, ő csupán így felelt: „Talán megtörténik. Talán megtörténik. Szerintem máskor is fogunk még találkozni. Remek volt az összhang vacsora közben. Ő egy igazán különleges személy, és majd kiderül, hogyan folytatódik ez a kapcsolat. Kaptam egy újabb meghívást, ha majd ismét az államokban leszek, szóval azt egyértelműen el fogom fogadni.”

