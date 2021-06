Gasly: „Elég különleges” lesz a hazai nagydíjam futamgyőztesként

A remek formában lévő AlphaTauri-pilóta a 2020-as Olasz Nagydíjat tudta megnyerni hatalmas meglepetésre, most azonban már nagyon várja, hogy a mezőny hazájába látogasson el, és ott megünnepelhesse ezt a teljesítményt a szurkolóival együtt.

A francia futamon lehetnek majd nézők, méghozzá naponta 15 ezer embert engednek majd fel a lelátókra. „A következő a hazai versenyem lesz, és természetesen szeretnék jól teljesíteni a sok rajongó előtt, emellett pedig elég különleges érzés lesz visszatérni oda futamgyőztesként.”

Gasly a legutóbbi helyszínen, Bakuban egy újabb dobogót szerzett, hiszen ezúttal a harmadik helyre tudott bejönni. Ezzel elmondhatja magáról, hogy már a pódium mindhárom fokán állhatott legalább egyszer az F1-ben.

Még több F1 hír: Sainz: Örökké hálás leszek ezért a McLarennek!

Most persze ezt a lendületet szeretné továbbvinni hazai versenyére is. Helmut Marko nemrég az AlphaTauri „ideális nagyköveteként” jellemezte Gaslyt, ez pedig azt is jelenti, hogy a franciának vélhetően nem lesz esélye ismét felkerülni a Red Bullhoz, mivel elsősorban a faenzai alakulatnál számítanak rá vezérként.

Az AT-02-es autó meglepően jól szerepelt Azerbajdzsánban, olyannyira meglepően, hogy az egyszeres futamgyőztes arra kérte csapatát, hogy vizsgálják meg, miért voltak ezúttal ilyen gyorsak.

„Meg kell értenünk, hogy miért. Az ehhez hasonló meglepetések persze mindig jöhetnek, de elsősorban most azt kell kiderítenünk, hogy honnan jött ez az eredmény.” A Francia Nagydíj egyébként az idei első triplázás kezdete lesz, hiszen utána két futam következik majd Ausztriában szünet nélkül.

Verstappenre nem hatnak a pszichológiai játszmák