Gasly: „Egy álom lenne megnyerni Le Mans-t”, de…

Igazi sztárparádé van Le Mans-ban, és a rajt előtt természetesen megtelt a célegyenes a különböző hírességekkel. Idén az Alpine már az F1 mellett a WEC-ben is versenyez, a 24 órás futam pedig kiemelt fontosságú a szezonban, és mivel a királykategória ezen a hétvégén szünetel, így Gaslyéknak lehetőségük volt ellátogatni a helyszínre.

A rajt előtt nem sokkal ezért őt is megtalálták, és ha már ott volt, nyilván megkérdezték tőle, a jövőben el tudná-e képzelni magát a hosszútávú versenyen. „Úgy gondolom, minden gyerek arról álmodik, hogy megnyerje Le Mans-t. Már kiskorom óta nézem ezt a versenyt, és korábban öt évig éltem Le Mans-ban.”

„Itt tanultam, és nem voltam messze a pályától sem. Természetesen nekem is egy álom lenne megnyerni a versenyt egy nap, de egyelőre teljes egészében a Forma–1-re koncentrálok, és most nincs is tervben ilyesmi.”

„Ettől függetlenül lenyűgözőnek tartom ezt a versenyt. Sok barátom indul ma, amitől csak még klasszabb az egész. Eközben pedig igazi extrém kihívás, hajnal négykor vezetni mindössze egyóra alvással. Versenyzőként értékelni tudom, hogy ez mennyire kemény feladat.”

„Remélhetőleg a tévénézők is megértik, hogy ez milyen nehéz. 24 órán át fókuszálni, miközben megosztod az autót másokkal. Nagyon tisztelem ezeket a srácokat. Egy nap remélhetőleg én is egy jó autóval vehetek majd részt a Le Mans-i versenyen” – zárta gondolatát Gasly.

Esteban Ocon is ott van egyébként Le Mans-ban, de ő vélhetően már nem fog az Alpine-nal indulni, a szakértő szerint pedig a felek kapcsolata egyre rosszabb lesz.