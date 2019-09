Gasly eddig elégedett a Toro Rossónál

Pierre Gasly idei második versenyére készül a Toro Rossónál, miután a Red Bulltól hozzájuk került a nyári szünetben. Az első, belga versenye elég jól sikerült, azonban ahogy azt már a hét elején jelezte, motort cseréltek az autóban az Olasz Nagydíj előtt, így a mezőny végéről kell majd annak nekivágnia.

Ennek ellenére mégis kedvező előjelekkel várja a francia pilóta a vasárnapi viadalt. Bár a délelőtti szabadedzésen némi galibába került – egy kerékvetőn akadt fenn majdnem a Toro Rosso – délután a hetedik helyen végzett, pont az ő helyére a Red Bullba kerülő Alex Albon mögött. Így értékelte a napját:

„Jó volt. Nagyon jó. Most mentem először vizes aszfalton ezzel az autóval, de semmi gond nem volt vele. Továbbra is egyre jobban szokom meg, legyen nedves, vagy száraz a talaj, körről körre egyre többet tudok meg az autóról, és hogy mivel tudom gyorsabbá tenni. De kellett ez a vizes menet is. Délután a szárazon is jó volt, szerintem a hetedik hely mutatja, hogy nem vagyunk rosszak. Őszintén, pont olyan a kocsi, amilyennek szeretném, remélem ez az érzés egész hétvégén elkísér majd.”

A kisebbik bikás csapat versenyzője azt is elmondta, hogyha választani lehetne, akkor inkább olyan körülményeket kívánna vasárnapra, amilyenekkel ma találkoztak:

„Remélem ilyen marad az időjárás. Úgy tűnik, ilyen hidegebb körülmények között gyorsabbak tudunk lenni, akár hosszú távon is. Pár körig még Charles-szal is tudtam tartani a tempót, szóval elég jó irányba haladunk. Most reménykedünk, hogy hasonló idő legyen, és hogy működjenek a gumik. Szeretném megköszönni a mérnököknek, mert szerintem még annál is jobb a kocsi, mint Spában volt.”

Pierre Gasly, Toro Rosso STR14, spins over a kerb Fotó készítője: Jerry Andre / Sutton Images

Gaslyt arról is megkérdezték, hogy jobban érzi-e magát a Toro Rossóban, mint korábbi csapatánál, ő azonban nem adott egyértelmű választ:

„Korai még ilyen kijelentést tenni. Monza azért eléggé elüt a többi pályától. Általában a hétvégéken nem sok olyan kör van, amit végig izomból kell megoldani, mint ahogy teszteken szoktunk menni. De ismerkedek az autóval, és körről körre kényelmesebb. A ma délutáni versenyszimuláción is minden sokkal tisztább lett. Ráadásul múlt héthez képest már a mérnökeimmel is jobban tudok dolgozni. Szóval még korai a dolog, de eddig mindennel elégedett vagyok, és szerintem ennél csak jobbak leszünk.”

