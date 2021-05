Cunoda kvalifikáció utáni megjegyzései nem igazán nyerték el az emberek tetszését. Jenson Button például elmondta, hogy az újonc most túl messzire ment, mert az F1-ben nem igazán adja ki jól magát, ha nyíltan kritizálsz valamit vagy valakit, főleg a csapatodat.

Később aztán Cunoda már bocsánatot kért közösségi oldalán, márkatársa szerint pedig ezek a megnyilvánulások csak az aznapi frusztráltság miatt történtek. „Jukinak nyilván nehéz időmérője volt, és eléggé érzelmes tud lenni.”

„Ez szerintem az érzelmek irányításáról szól. Ő azonban még fiatal, és biztos vagyok abban, hogy tanulni fog ebből és javulni fog ezen a téren.” A vasárnapi futamon aztán az AlphaTauri japánja volt az egyetlen, aki kiesett, ez pedig további idegeskedésre adott okot a temperamentumos pilóta számára.

Ennek ellenére a kiesését követően viszonylag nyugodtan reagált, és most abban bízik, hogy nem a motorja ment tönkre, hanem csak a váltója. Ahhoz képest, hogy milyen szép teljesítménnyel indult Cunoda, az utóbbi versenyek nem jöttek neki össze.

Ahogyan Gasly is mondta, jó lenne, ha tanulni tudna az érzelmi kirohanásaiból, mert egyelőre ezek nem feltétlenül vetnek rá mindig jó fényt, ráadásul talán még a teljesítményét is rontják. Most újra össze kell szednie magát, és a lehető legjobb formáját kell elővennie a jövő heti Monacói Nagydíjon.

