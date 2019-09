Gasly: Az IndyCar jó példa a Vettel-féle hibák kiszűrésére

Az Olasz Nagydíjon néhány másodpercen belül kétszer is veszélyes szituációt okozott a pályára való visszatérés, Sebastian Vettel megpördülését követően kétszer is gondot okozott a pályán való tájékozódás nehézsége. A Ferrari német versenyzője negyedik helyen pördült meg, majd mikor vissza akart térni a gyepről, sorra előzték meg a többiek. Az alkalmasnak vélt időpontban viszont éppen Lance Stroll közeledett, a kanadai igyekezett elkerülni az ütközést, de nem sikerült. A kanadai kisodródott, és másodpercekkel később ugyanazt a hibát követte el, amit Vettel, Stroll Pierre Gaslyt szorította le az aszfaltról.

Mindketten azzal magyarázták az esetet, hogy nem látták be teljesen megfelelően a kérdéses pályaszakaszt, Gasly szerint pedig éppen emiatt érdemes lenne meggondolni, hogy átvegyék az IndyCarban a hasonló problémák miatt bevezetett segítő szerepkört.

"Láttam, amikor megállt, és azt hittem, hogy várni fog. Ez egy nagyon nagy sebességű része a pályának, szóval amikor láttam, hogy megmozdul, már csak kívülről kikerülni tudtam, lementem a kavicságyba, de a fal is nagyon közel volt már" - mesélte el a saját szemszögéből a történteket a Toro Rosso francia versenyzője, aki tisztában van vele, hogy a forma-1-es autók fejvédő rendszere miatt korlátozottabb a látás, éppen ezért egy támogató rendszer bevezetésével tudja elképzelni, hogy a jövőben megelőzzék a hasonlóan balesetveszélyes helyzeteket.

"Az ilyen helyzetekben a legegyszerűbb, ha ott nem pördülsz meg" - adott tanácsot Gasly. "Ha azonban már ilyen helyzetben kötsz ki, akkor az F1-es autók alakja és a HANS miatt nem nagyon tudod forgatni a fejedet. Szóval sajnos abban a helyzetben, amiben ő volt, semmit sem láthatott. Talán ilyen helyzetben a mérnöknek kéne mondani, hogy 'ok, most maradj ott'. De az biztos, hogy ha versenyben vagy, akkor olyan gyorsan akarsz visszatérni a pályára, ahogy csak lehet, ám végül akár sokkal rosszabbul is végződhetett volna a dolog. Szerencsére nem így lett."

Gasly szerint az IndyCarban már használják a rendszert, amelyet az F1 is átvehetne. "Nincs a fejemben egy komplett megoldás, de az biztos, hogy így messze nem ideális, nem a legbiztonságosabb" - mondta a francia. A Monzában történtek kapcsán Michael Masi, a Forma-1 versenyigazgatója elmondta, hogy a futamon történtek fényében arra kérte a versenyzőket, hogy a jövőben hasonló esetben addig ne mozduljanak, ha nem biztosak a többi autó közelségében. "A csapatok mindenben találnak egy kis játékot. Az őszinte dolog az, ha kétség esetén óvatos vagy. De itt minden nagyon gyorsan történt, nem voltak nagy különbségek időben, szó szerint 'bang, bang, bang', dominó-hatás volt" - mondta.

