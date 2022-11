Gasly az eltiltás veszélyéről: „Elég kínos ez a szituáció”

A helyzetét pedig tovább rontja az a tény, hogy elég sokáig kell még jól viselkednie majd a pályán, hiszen egyelőre egyetlen pontja sem fog törlődni. Valójában egészen a következő idény hetedik fordulójáig kell várnia, hogy veszítsen két büntetőpontot.

Mindez pedig azt jelenti, hogy Damoklész kardja igen erősen ott lebeg felette, hiszen elég egyetlen rossz mozdulat, és máris azon találja magát, hogy a következő futamán nem ülhet autóba, ennek pedig biztosan nem örülne az aktuális csapata.

Nem meglepő tehát, hogy a Sao Pauló-i Nagydíj sajtónapján több kérdést is kapott jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Gasly egyébként már korábban is elmondta, hogy nem feltétlenül érzi fairnek, hogy az eltiltás közelébe került, mindez pedig egyfajta nyugtalan érzéssel is tölti őt el, miközben az FIA-val is megbeszéléseket folytat az ügyben.

„Nem fogok hazudni. Ez egy eléggé kellemetlen helyzet és nagyon kényes is. Bizonyos szempontból pedig kínos, hogy olyan helyzetben vagyok, ahol akár el is tilthatnak. Nem igazán érzem úgy, hogy túlzottan veszélyes lettem volna az elmúlt 12 hónapban, és az eltiltás egyértelműen szigorú büntetés lenne.”

„Elég sok megbeszélés történt azonban az FIA-val, hogy megpróbáljunk megoldást találni, mert én személy szerint minden futamon el szeretnék indulni. A lehető legjobb módon szeretném befejezni az évet az AlphaTaurival.”

A francia emellett még kihangsúlyozta, hogy a kihagyásának akár a bajnoki tabellára is hatása lehet, amennyiben versenyképes autóban találja magát jövőre. „Minden versenyen ott akarok lenni 2023-ban, és a lehető legjobban akarok teljesíteni az Alpine-nal.”

„Sok minden forog kockán, mert senki sem tudja, mi fog történni. Akár az is lehet, hogy egy remek autóval a bajnokságért fogok harcolni. Nem kockáztathatom meg, hogy eltiltsanak egy futamról, és ezzel minden esélyem elvesszen a bajnoki címre. Igazán faramuci ez a helyzet.”

Gasly tehát mindenképpen folytatni fogja a megbeszéléseket az FIA-val. „Muszáj folytatni a diskurzust, mert az, ahogyan a szabályok meg vannak írva, elég szigorú a versenyzőkre nézve, miközben sokszor nem is veszélyes vezetésről van szó.”

„Remélem, megoldást tudunk majd találni a hétvége előtt, hogy ne kerüljek abba a buta helyzetbe, hogy eltiltanak. Az borzalmas lenne a saját szempontomból, és gyerekként nem ilyennek ismertem meg a sportot.”

„Nem hinném, hogy ez a megfelelő megközelítés, mert nem kezdhetem úgy el a következő évet, hogy csak két pontra vagyok a veszélytől. Egyelőre azonban még nincs meg az egyértelmű megoldás. Remélhetőleg előállunk valami jó tervvel 2023-ra” – zárta Gasly a „védőbeszédét”.

