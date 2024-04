Gasly az Alpine-ról: „Gyári csapatnak lenni előny”

Ugyan már csak három istállónak nincs pontja az idei F1-es szezonban, az Alpine talán még közülük is kiemelkedik, méghozzá hátrafelé. A francia alakulat ugyanis csalódást keltő autóval rukkolt elő 2024-re, és eddig a pontig még apró részsikereket sem igazán tudtak elérni.

Pierre Gasly ettől függetlenül óvatosan optimista, már csak azért is, mert tudja, hogy egy gyári alakulatnál mások a lehetőségek, a Renault révén pedig a pénzügyi biztonság is megvan, és mindez akár a jövőjére is hatással lehet.

A francia még Melbourne-ben nyilatkozott a saját és csapata helyzetéről: „Én mindkét oldalt ismerem, a gyári csapatot és a privát csapatot is. A plafon természetesen jóval magasabb egy gyári alakulat esetében. Ha gyártó vagy, nincsenek határok. Te magad döntöd el, hol a határ, és annyit fektethetsz bele, amennyit szeretnél. Látom a pozitívumait ennek. Nem a pénz jelenti a gondot.”

Hiába azonban a pénz, az Alpine esetében az sem jelent megoldást, hiszen az autójuk csalódást keltően teljesít, a folyamatos átszervezések pedig nyomot hagytak. Gasly szerződése az idény végeztével lejár, és jó kérdés, az egyszeres győztes akar-e egyáltalán maradni, gyári csapat ide vagy oda.

Szerinte az az egyik legfontosabb tényező, hogy a csapat megértse, miért van jelenleg ilyen rossz helyzetben. „Nem arról van szó, hogy nem tudjuk, mit csinálunk, mert az autó koncepciója nem működik, de rendkívül fontos, hogy megoldásokat találjunk és megértsünk mindent. A 2026-os szabályváltozások minden alakulat számára kihívást jelentenek majd, legyen szó az erőforrásokról vagy az autókról.”

A kérdés csak az, Gasly hajlandó-e várni egy esetleges feltámadásra, vagy inkább úgy dönt, hiába a gyári státusz, az Alpine-nal nem válhat sikeressé a Forma–1-ben.

A McLaren kapcsán időközben váratlan hír érkezett, hiszen az egyik friss igazolásuk máris távozik az istállótól...