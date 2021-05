Az AlphaTauri a nagyon erős bahreini tesztet követően eddig nem tudta maximalizálni a lehetőséget: Bahreinben Gasly versenye hamar véget ért, miután nekiment hátulról Ricciardónak, Imolában pedig az elrontott gumistratégia miatt nem tudott Gasly a 7. helynél előrébb végezni.

A francia pilóta a versenyét értékelve elmondta, hogy az AlphaTauri előre tudta, hogy a portimaói vonalvezetés nem kedvez majd az autójának:

„Azt mondanám, hogy a verseny úgy alakult, ahogyan arra számítottunk” – nyilatkozta Gasly a Motorsport.com-nak. „Kicsit előrébb is végeztünk, mert végül sikerült megelőznöm Carlost az egy pontért. Ezen a hétvégén azonban ennyi volt a maximum.”

„Nagyon szenvedtünk a lassú kanyarokban, már a téli teszt után tudtuk, hogy ez egy olyan terület lesz, amelyen dolgoznunk kell. Most be is bizonyosodott, hogy a legfőbb ellenfeleinkhez mennyivel le vagyunk maradva, ez legalább megmutatja, milyen irányba kell fejleszteni az autónkat.”

Gasly azt is elismerte, hogy nem volt válaszuk az Alpine végsebességére, de hozzátette, hogy Barcelonában ismét megmutatkozhatnak az AT02 erősségei:

„Az Alpine valamiért olyan volt, mint a Ducati a MotoGP-ben. Hihetetlenül gyorsak voltak az egyenesben, már a célegyenes felénél elmentek mellettem. Itt tavaly is sok előzés volt, de Barcelonában ez sokkal nehezebb lesz. A középmezőny még mindig nagyon szoros, szóval jó csaták lesznek.”

„Biztosak vagyunk abban, hogy gyorsabbak leszünk, mint ezen a hétvégén. Sokkal több gyors és közepes sebességű kanyar van. Portimaóban a 2-es, 3-as fokozatot igénylő kanyarokban sokkal gyorsabb volt a McLaren, Ferrari, Alpine.”

Barcelona után 2 héttel már Monaco jön, Gasly azonban ott már nem számít semmi jóra a portugál tapasztalataik alapján.

„Egyértelmű, hogy hol kell fejlődnünk, de Monaco már mindjárt itt van, ezért szerintem semmilyen nagyobb újítás nem kerül az autóra. Ennyink van, ebből kell kihoznunk a legtöbbet a beállítások megváltoztatásával.”

Gasly pedig azt is kiemelte, hogy az idei AlphaTauri vezethetősége hiába tűnik kívülről nagyon jónak, az mégis trükkösebb, mint a tavalyi autó volt – amihez a 2021-es szabályváltozások is hozzájárultak.

„Kicsit kisebb az autó tapadása, picit jobban csúszkál, nem tarthatom olyan sokáig a féken a lábamat a kanyar elejénél, mint korábban, mert akkor blokkolnak a kerekek. Nem tudunk akkora tempót átvinni a kanyarokon, mert nem bírja az első tengely.”

„Nem nagy különbségről beszélünk, egy körön talán 2-3 tizedet veszítünk emiatt, de ez 67 kör alatt 15 másodpercet jelent.”