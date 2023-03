Gasly: az Alpine elég gyors lett volna a Mercedes „bosszantásához”

A 2023-as Forma-1-es mezőnyben a legnagyobb kérdőjelet továbbra is az Alpine neve mellé tehetjük. Azután, hogy a bahreini előszezoni tesztet az egész szezonra releváns „extrém” kísérletezgetéssel töltötték, az év első versenyén Ocon komikus módon gyűjtötte büntetések sorát, Gasly pedig egy borzalmas időmérős kör után csak az utolsó sorból rajtolhatott.

Pierre Gasly szerint azonban az Alpine A523-mal akár a Mercedeseket is elkaphatták volna, és a csillagos márkát nevezte meg az egyik 2023-as riválisaikként.

„Nem magunk mögé, hanem előre figyelünk. A vasárnapi versenyről nagyon jó adatokat kaptunk, nagyon jónak tűnik a teljesítményünk” – nyilatkozta Gasly többek között a Motorsport.com-nak a szaúdi versenyhétvége előtt.

„Szerintem nem túl nagy a lemaradásunk, 15-17 másodperccel végeztem George (Russell) mögött úgy, hogy a verseny háromnegyedében forgalomban voltam a rossz rajtpozícióm miatt. A célunk az, hogy elkapjuk őket, velük akarunk harcolni.”

„Eléggé biztos vagyok abban, hogy a tempóm meglett volna ahhoz, hogy kicsit bosszantsuk a Mercedeseket.”

Gasly elismerte, hogy ehhez jobb rajtpozícióból kéne indulniuk, és egyelőre nehezebben bírják munkára az időmérőn az autójukat, mint a futamon.

„Még jobban meg kell értenünk azt, hogyan tudjuk a legjobban beállítani az autónkat az időmérőre, kicsit túlságosan is merészen próbálkoztunk a beállításokkal. Próbáljuk megtalálni az ideális egyensúlyt, de éppen emiatt abban is hiszek, hogy vasárnap is gyorsulhatunk majd, mert úgy voltam versenyképes, hogy bizonyos dolgokat nem állítottunk be ideálisan.”

A francia pilóta azt is elismerte, hogy az Aston Martin minden bizonnyal átugrotta őket a fejlesztési versenyben, ezt azonban motivációnak fogják felhasználni, mivel szerinte az Aston „mindenkinek megmutatta”, hogy át lehet hidalni az él és a középmezőny közötti távolságot.