Gasly: az AlphaTauri sokkal jobban áll tavalyhoz képest

Gasly és az AlphaTauri eddig szépen teljesített a teszt során, nem igazán volt gondjuk az autóval, konzisztensen futották a köröket, és a tempójuk is eléggé meggyőzőnek tűnt, így az egyszeres futamgyőztest arról kérdezték, hogy érzése szerint felkészült-e a szezonkezdésre.

„Igen, felkészültem. Sajnos a tesztnek már vége is a részemről, legközelebb a futamhétvége következik. Nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy sikerült a teljes programot megvalósítanunk. Szerintem egészen jól értjük már az autónkat, hogy min kell még javítani, melyek az erősségek, szóval tényleg pozitív a helyzet” – kezdte értékelését.

Azt persze ő is tudja, hogy mindig lehet még fejlődni, de Gasly érzése szerint már most sokkal jobb helyzetben vannak, mint 2020-ban ugyanennyi idő után. „Őszintén szólva a három napot követően sokkal jobban állunk, mint ahol tavaly voltunk ugyanekkor Barcelonában. Nagyon boldog vagyok.”

„Azt is tudjuk, hogy kik lesznek majd gyorsak, erről is van már elképzelésünk. Tudjuk, hogy hol szenvedünk egy kicsit jelenleg, de remélhetőleg a következő napokban megtaláljuk majd a válaszokat, még mielőtt visszajönnénk ide versenyezni. Abban reménykedem, hogy komoly pontokért harcolhatunk majd.”

Gaslyt persze a Hondáról is kérdezték, hiszen a japánok egy teljesen megújult motort hoztak erre az évre, amelytől sokat is várnak. „Eddig elégedettek vagyunk, előrelépést jelent tavalyhoz viszonyítva. A vezethetőség tökéletes volt mindhárom nap, úgyhogy ez is remek előjel.”

„Láttuk, hogy a Mercedesnek is igazán erős a motorja, megmutatták ezt a McLarennel és a Williamsszel is, szóval bőven van még náluk potenciál. Nem akarok túlságosan is örülni, mielőtt elérkezne az első időmérő, majd két hét múlva már talán meglesz a teljes kép” – vélekedik a francia, aki tehát még nem akar esélylatolgatásokba bocsátkozni.

