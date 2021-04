Gasly: az AlphaTauri minden pályán harcolhat a McLarennel és a Ferrarival

Gasly és az autója remekül teljesített az idény első kvalifikációján, hiszen a francia az ötödik helyet szerezte meg Charles Leclerc Ferrarija mögött, miközben meg tudta előzni a két McLaren-pilótát, Daniel Ricciardót és Lando Norrist.

A csapattárs, Juki Cunoda is remek tempót mutatott, de neki végül nem jött össze a Q3-ba jutás. Ez a teljesítmény azonban így is elég volt arra, hogy Gasly magabiztos legyen, hogy a faenzai istálló a teljes 2021-es idény folyamán a középmezőny elejében lehet majd.

„A hétvégén mutatott sebességünk alapján ott vagyunk a Ferrarikkal és a McLarenekkel, ami pozitívum. Biztosan velük fogunk harcolni, és szerintem minden pályán.”

Ugyan Cunoda szép előzésekkel és jó tempóval tudott a 13. helyről a kilencedikre feljönni, Gasly versenye már az első körben megpecsételődött, amikor eltalálta Ricciardo autójának hátulját, és ezért a bokszba kellett hajtania egy új első vezetőszárnyért.

A franciának később ki is kellett állnia a versenyből, és csalódott is volt amiatt, hogy az AlphaTauri ígéretes tempóját nem tudták nagy pontmennyiségre váltani Bahreinben. „Miután nekimentem a McLarennek, a futamomnak lényegében vége is volt.”

„Letörtem a szárnyat, megsérült a padlólemez, és igazából ezzel annyi. A végefelé aztán jöttek még problémák, ami azt jelentette, hogy fel kellett adjuk a futamot. Természetesen nagyon csalódott vagyok, mert jó csata lehetett volna a Ferrarival és a McLarennel. Jó néhány pontról maradtunk le.”

Gasly szerint csapata feljavult formája, amelyet a Spanyol Nagydíjig érkező folyamatos fejlesztésekkel tennének még jobbá, szintén lelkesítő a jövőt tekintve, kezdve a jövő heti Emilia Romagna Nagydíjjal.

„Ha a jó oldalát akarom nézni, akkor egész idő alatt erősek voltunk, a pénteki hosszú etapjaink is jónak tűntek, és szerintem biztosan ott lettünk volna a középmezőny elejében. Ez nem történt aztán meg, szóval tovább kell dolgoznunk, és a következő helyszínre kell koncentrálnunk, hogy ott biztosan összejöjjön a pontszerzés” – zárta gondolatát az egyszeres futamgyőztes francia.

