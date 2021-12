Gasly: az AlphaTauri már megértette a katari kisiklás okait

A rajtot követően visszaesett harmadiknak, az istállója pedig úgy döntött, hogy két kiállást fognak alkalmazni a várható magas gumikopás miatt, Gasly viszont küszködött az elemekkel, és nem tudta működésre bírni a stratégiát.

A végeredmény pedig komoly csapás volt az AlphaTauri számára a konstruktőri pontversenyben, hiszen miközben ők nulláztak, az Alpine egy harmadik és ötödik hellyel 25 pontos előnyre tett szert velük szemben.

A szaúdi csütörtöki sajtónap alkalmával Gasly azonban már arról beszélt, hogy „tudják az okokat” és „vannak ötleteik” arra nézve, hogy miként oldják meg a problémákat. „Eléggé sokkoló és csalódást keltő volt a legjobb szombatunk után, de pénteken is voltak jelek, hogy a hosszú etapjaink nem olyan erősek.”

„A versenyen aztán komolyan küzdöttünk a gumikopással, elképesztően gyorsan elhasználtuk őket, és 10-12 kör után igazából már nem is maradt rajta futófelület. Már a hétvége előtt is tudtuk, hogy gondjaink vannak ezzel, de nem számítottunk arra, hogy ekkora mértékben befolyásolni fog ez minket.”

„Csalódást keltő, de tanultunk pár dolgot, most pedig készen állunk erre az utolsó két futamra, ahol mindent bele fogunk adni.” Gasly azt is kifejtette, hogy az AlpahaTauri az előzetes kalkulációk alapján nem hitte, hogy az Alpine által sikerre vitt egykiállásos taktika működhet, így elismerte, hogy „pár dolgot jobban is csinálhattunk volna”.

„Összességében túl lassúak voltunk, és túlságosan is hamar koptattuk a gumikat.” Most Dzsiddában abban bízik, hogy javíthatnak, bár elmondta, hogy a pálya karakterisztikája miatt nem feltétlenül lesz ez számukra olyan egyszerű.

„Az időmérőkön nyilván jobbak voltunk, mint a hosszabb etapokon, de ettől még hiszek abban, hogy jó munkát végezhetünk itt” – zárta gondolatát a francia.

