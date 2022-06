Gasly alig hiszi el az Alpine és Alonso „ijesztő” tempóját

Az Alpine istállója Bakura egy mindenkiénél alacsonyabb leszorítóerős csomagot választott, aminek pénteken láthattuk is az eredményét, hiszen Alonso érte el a legmagasabb végsebességet, miközben Carlos Sainznál is gyorsabb tudott lenni a köridő tekintetében.

Gasly eközben szintén jól ment az AlphaTaurival, és a hatodik pozíció volt az övé, megelőzve a két Mercedest is, akik ismét elég szenvedős napot teljesítettek. „Szerintem ott vagyunk a sűrűjében és nem vagyunk egyedül” – nyilatkozta a francia.

„Meg kell mondjam, hogy Alonso eléggé lenyűgöz, ahogy az Alpine egyenesbeli sebessége is. Az utolsó kanyartól kezdve 3-4 tizedet bukunk vele szemben. Meg kell néznem, hogy volt-e szélárnyéka, mert eléggé ijesztő volt, amit láttam!”

Gasly a saját helyzetüket illetően még elmondta, hogy nem tulajdonít túl nagy jelentőséget a pénteki erős eredményeiknek, mert Monacóban is hasonló volt a helyzetük, de aztán szombatra minden rosszra fordult.

Amennyiben azonban meg tudják tartani jó formájukat az időmérőn is, Gasly szerint csapata ott lehet a legjobbak között. „Ott vagyunk, ahogy Alonso is, a Mercedesek is, és tudjuk, hogy Norrisszal mindig számolni kell, ha eljön az időmérő.”

„Nem akarok túlzottan izgatottá válni, mert a péntek Monacóban is csodás volt, de aztán tudjuk, mi történt. Eddig azonban jók vagyunk” – zárta az egyszeres futamgyőztes.

