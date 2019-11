Gasly a Toro Rossóból inkább kihozza a maximumot, mint a Red Bullból

Pierre Gasly ebben a szezonban megkapta a lehetőséget a Red Bulltól, hogy a Toro Rosso után bizonyítson, ám az osztrákok volánjánál nem tudta felvenni csapattársa ritmusát, és az élmezőnyben is rendre utolsó volt. Ezért a szezon közben lépett a Red Bull, és kicserélte Gasly Alex Albonra, sőt, már az is biztos, hogy az év végi felállás marad jövőre is, vagyis Max Verstappen társa Albon lesz, míg a Toro Rossóban a Kvjat, Gasly páros versenyezhet.

Mindenesetre Gasly a szezon második felében azt bizonyítani tudta, hogy nem véletlenül kapott bizalmat, és a Toro Rossóval rendre kimagaslóan teljesít. A brazil hétvégén előzetesen tudni lehetett, hogy Charles Leclerc rajtbüntetést kap alkatrészcsere miatt, így a középmezőny tagja a hatodik helyért küzdhettek. Ez végül Gaslyé lett, akit az időmérő után arról is kérdeztek, hogy szerinte mi okozza a különbséget.

"Azt hiszem, hogy nagyon sok minden játszik ebben szerepet, de elsősorban az, ahogy dolgozunk. Úgy érzem, hogy ki tudunk hozni mindent az autóból, ami a szezon elejére nem volt igaz. Ráadásul konzekvensen, minden hétvégén azt érzem, hogy közel állunk a maximumhoz. Szerintem ez a nagy különbség, és a mérnökök minden hétvégén megadják nekem azt az eszközt, amire szükség van a versenyképességhez" - jelentette ki Gasly.

A hatodik helyezés kapcsán felmerült, hogy vajon az interlagosi időmérő volt-e a legjobb teljesítménye Gaslynak idén.

"Az ilyesmire nehéz válaszolni. De azt elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok a munkával, amit a csapattal végzünk. Ez a negyedik Q3-unk zsinórban, és amire nem volt példa tavaly sem. Szóval nagyon elégedett lehetek, és tény, hogy minden hétvégén megkapok minden támogatást. Azt hiszem, hogy a mérnökökkel való együttműködésem nagyon jó, ezzel is elégedett vagyok. De a kvalifikáció napján már csak az számít, hogy milyen gyors vagy egy körön, de nekünk a versenyen való versenyképességre is figyelni kell" - jelentette ki Gasly.