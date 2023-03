Gasly a riválisok opportunizmusa miatt van továbbra is veszélyben

Gaslynak továbbra is 10 pont áll a neve mellett, és ha elérné a 12-t, akkor egy futamon bizony nem indulhatna. A gond csak az, hogy ezek legnagyobb részét tavaly olyan kisebb vétségekért kapta, melyeknek nem sok közük van a veszélyes vezetéshez. Emiatt pedig a télen elég komoly beszédtéma is volt Gasly helyzete és esetleges eltiltása.

Az FIA ennek fényében aztán idénre változtatott is szemléletmódján, és már nem fogják úgy osztogatni a büntetőpontokat, mint korábban. Ez tehát egyértelmű segítség a bajban lévő versenyzőknek, de mégsem jelent teljes megoldást. Gaslyt erről a Motorsport.com még Szaúd-Arábiában kérdezte.

„Inkább nem is válaszolok. Azt szűrnek le ebből, amit akarnak, de inkább nem mondok semmit.” Gasly pedig látszólag azért volt ilyen ingerült, mert szerinte és csapata szerint az FIA enyhébb nézőpontjának azokra is vonatkoznia kéne, akik korábban kaptak büntetőpontokat olyan apróbb vétségekért, mint például a pályaelhagyás.

Otmar Szafnauer csapatvezető is amondó, hogy törölni kéne azok pontjait, akik az idei szemléletmód szerint már nem kaptak volna felesleges büntetéseket. „Az elsődleges kérdés az, hogy miért kellene kapnod büntetőpontokat. Szerintem helyes, hogy a pályaelhagyásokért nem, de a veszélyes vezetésért adnak.”

„Ennek visszamenőlegesen is érvényesnek kéne lennie? Szerintem igen, mert így lenne fair. Ha mindenki elismeri, hogy hibázott, akkor hátrafele is ki kéne javítani azokat, nem csak előrefelé.” Szafnauer egyébként állítólag az F1 Bizottság legutóbbi ülésén fel is hozta a témát, de a javaslata nem kapott többségi támogatást.

„Nagyjából három-négy csapat támogatta a tízből. Akik pedig nem, beismerték, hogy lehetőséget látnak ebben, mert abban reménykednek, hogy történik velünk valami.” A csapatfőnök szerint tehát kevés esély van arra, hogy meggyőzze a riválisokat arról, hogy töröljék el Gasly és néhány másik pilóta bizonyos büntetőpontjait, melyeket nem veszélyes vezetésért kaptak.

A franciának egyébként továbbra is a májusi Emilia Romagna Nagydíj végéig kell jól viselkednie, mert ha addig begyűjt még két pontot, akkor mindenképpen eltiltást kap majd a soron következő futamról.

Ha egy csapat bajban van, a riválisok bizony általában igyekeznek abból hasznot húzni. Nem volt ez másként a Red Bull költségvetési büntetése kapcsán sem, erről pedig nemrég Christian Horner beszélt.