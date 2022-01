Gasly: A Red Bull mindig előttünk lesz, de lemásolnánk a Brawn GP-t

A 2022-ben életbe lépő, széleskörű szabályváltozások miatt elképzelhető, hogy a csapatok sorrendje jelentősen megváltozik majd. Az AlphaTauri és a többi középmezőnybeli csapat hosszú idő óta a legnagyobb lehetőséget kapja arra, hogy utolérje az élen állókat, de ugyanúgy a rajtrács hátsó részébe kerülhetnek, ha nem sikerülnek jól a dolgok.

Pierre Gasly tudja, hogy ez nagyon is lehetséges, és fel van rá készülve, hogy ez megtörténhet, míg a másik oldalon a legjobb, amit el tud képzelni számukra, az a második hely, ha a Red Bull az élen végez.

„Egy tökéletes világban a legjobb, amit elérhetünk, az a második hely. A Red Bull mindig előttünk lesz. De ez csak akkor történhet meg, ha mindenki más elrontja az új autót. Ez a legvadabb álmaimban megtörténhet, de nem reális. Mi ezt egy lehetőségnek tekintjük. Mindenki üres lappal indul. Ezáltal találhatsz valamit, amit mások még nem csináltak meg. Ez potenciálisan mindent megváltoztathat" - mondta a francia az Auto Motor und Sportnak.

„Másrészt viszont rossz irányba is elmehetsz a tervezéssel. Az kellemetlen meglepetés lenne. Ezért minden lehetséges forgatókönyvre felkészülök. Lehet, hogy a dolgok jobban alakulnak, mint az idei szezonban, és ott tartunk majd, ahol a McLaren most. Lehet, hogy ott maradunk, ahol vagyunk. De lehet, hogy azért küzdünk majd, hogy egyáltalán bekerüljünk a top 10-be, vagy még rosszabb is lehet…“

„Reálisnak kell lenned, mert a jövő év kemény lehet. Egy olyan évből jövünk, amikor rendszeresen az első 6 vagy az első 10 között voltunk. Nem szabad elfelejteni, hogy a dolgok rosszabbul is alakulhatnak. De pozitívan akarunk gondolkodni“ - tette hozzá Gasly.

Mindezek ellenére a 25 éves pilóta azt mondja, inkább izgatott, mint fél a következő szezontól, még akkor is, ha az rosszul is végződhet számára és csapata számára.

„Izgatott vagyok, mert ez egy lehetőség. A csapatnak és nekem is. Ugyanakkor naivitás lenne azt mondani, hogy ez csak számunkra lehetőség, mert bárki tehet egy lépést előre, ezzel tisztában vagyok. Amit eddig láttam az autóból, az pozitív érzéssel tölt el. Alig várom a barcelonai teszteket, remélhetőleg olyan meglepetésben lesz részünk, mint egykor a BrawnGP-nek."

