Gasly a nyári szünet után még több „őrült futamra” számít

A francia élete harmadik F1-es dobogóját szerezte például az Azeri Nagydíjon, miután a negyedik helyre kvalifikálta magát, a versenyen pedig kihasználta Max Verstappen defektjét, valamint Lewis Hamilton újraindítás utáni elfékezését.

Gasly idénye igazán lenyűgözően alakul, hiszen az eddigi 11 versenyből nyolc alkalommal sikerült neki a legjobb hat közé kerülnie szombaton, Juki Cunodát pedig mindig legyőzte. Az 50 pontjával pedig megelőzi például Daniel Ricciardót és mindkét Alpine-versenyzőt is.

Még több F1 hír: A Ferrari F1-es motorja még idén „jelentős” fejlesztéseket kap

Arról nem is beszélve, hogy ennél akár még sokkal jobban is állhatna, de több futamon is balszerencséje volt. Azt még nem lehet tudni, milyen lesz a hátralévő 12 viadal, de Gasly számít még további kavarodásokra.

„Lesz még néhány őrült futamunk. A bajnokság élén intenzív párharc zajlik, olykor hihetetlen körülmények vannak, és lesznek még lehetőségek. Most erre kell koncentrálnunk” – nyilatkozta a Motorsport.com holland kiadásának.

Ha már szóba került a balszerencse, a franciának Magyarországon is kijutott belőle, hiszen a rajtnál történt kavarodásnál alig tudta elkerülni az ütközéseket, és a bukótérbe kellett menekülnie, aminek köszönhetően visszaesett a mezőny végére.

A kerékcserénél aztán „beszorult” Kimi Räikkönen és Nyikita Mazepin mögé, akik ütköztek, ez pedig ismét rosszul érintette őt. Mindezek ellenére azonban sikerült visszakapaszkodnia, és az ötödik helyen futott be a végén.

„Ha megnézem a dobogót, akkor kicsit elszomorít, mert szerintem többet is kihozhattunk volna a helyzetből, ha kicsivel több szerencsénk lett volna a rajtnál.”

Most már azonban a Belga Nagydíjra kell fókuszálnia mindenkinek, hiszen az év második fele még intenzívebb lesz, például rögtön egy triplahétvégével folytatódik a bajnokság.

Russell régen azt hitte, bármit elérhet