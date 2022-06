Gasly, a művész: kreatívnak kellett lennem, hogy megelőzhessem Ricciardót

Pierre Gasly hiába tűnt a pénteki szabadedzéseken esélyesnek arra, hogy ismét bevezesse az AlphaTaurit a Q3-ba, a szombati időmérőn már a Q1-ben búcsúzott, miután nem maradt ideje arra, hogy az óra lejárta előtt megkezdje az utolsó mért körét.

A vasárnapi esős versenyen Gasly elsőként váltott az extrém esős gumiról a zöld oldalfalú intermediate-re, miután a saját elmondása szerint is arra kérte csapatát, hogy „készüljenek fel” a kockázatvállalásra egy jobb eredmény érdekében.

Egy pár necces kör után a mezőny leggyorsabb versenyzője lett a francia, akinek azonban hiába volt ott a gumielőnye, Monacóban kellett megpróbálnia a legtöbbet kihozni a helyzetéből, ennek érdekében pedig szokatlan helyeken kellett megpróbálkoznia az előzéssel: mint például az uszoda előtt, ahol Daniel Ricciardo mellett ment el.

Még több F1 hír: Russell büszke az „elég necces” Norris elleni előzésére

„Elég szűkös volt, és annyival gyorsabb voltam a többieknél, hogy le kellett valahogyan nyugtatnom magamat” – értékelte a futamát többek között a Motorsport.com-nak Gasly, amikor a Ricciardo elleni előzés is szóba jött.

„Nagyon gyorsan utolértem őket, de ha egy kicsit is jól védekeznek, sehol nem tudok elmenni mellettük. Így kreatívnak kellett lennem, hiszen végül is F1-es pilóták vagyunk, egyfajta művészek, szóval új ötletek után kellett néznem. Ez össze is jött, amivel elégedett vagyok.”

Gasly elismerte, hogy „számtalanszor” azt hitte, hogy össze fogja törni az autóját az intermediate gumikon teljesített etapjának elején, de azt is hozzátette, hogy végül egyfajta gyakorlásnak fogta fel az előtte álló feladatot:

„Nagyon szeretem az ilyen kihívásokat, koncentrálnom kellett, hogy megtaláljam a tapadást, és úgy érzem, hogy nagyon jól vezettem. Kár, hogy végül a pontszerzés nem jött össze, mert úgy éreztem, hogy megérdemeltem azt” – mondta Gasly, aki a pályán a 12., Ocon büntetése után a 11. helyen végzett.

„Az első kerékcserém vagy 6-7 másodperces volt, ott sok idő ment el, valószínűleg a pontszerzés esélye is, de így is rengeteg pozitívumot vihetünk magunkkal tovább a hétvégéről.”