Gasly a csapattársára hagyatkozva oldotta meg ezt a titokzatos problémát

A francia alakulat rendkívül pocsékan kezdte az idényt, de Miamiban jött az első pontszerzésük Ocon révén, később pedig Gaslynak volt egy négy versenyen át tartó top tízes sorozata. Ez részben annak is volt köszönhető, hogy sikerült zöld ágra vergődnie az autójával bizonyos beállítások terén, melyeket az év elején még nem érzett megfelelőnek.

„Miamiban rájöttünk, hogy néhány dolog nem volt rendben a differenciálomnál, így a másik oldal beállításait kellett használni, de az autó utána sokkal jobban összeállt. Ez elég nagy szerepet játszott a kiegyensúlyozottság terén, miközben az egyensúly továbbra sem volt tökéletes.” Gasly a másik oldal alatt nyilván Ocont értette, akinek ezek szerint nem volt hasonló nehézsége az A524-gyel.

A versenyző ettől függetlenül elmondta, hogy a csapat eleinte nem igazán tudta értelmezni azokat a problémákat, melyeket ő az autójával év elején tapasztalt. „Volt néhány dolog, aminek nem volt értelme az egyensúlynál. Szóval megkértem, hogy használjuk a másik oldal beállításait, és rögtön több teljesítményt találtunk.”

„Ez igazából egyfajta kódolási probléma volt, amit sajnos nem lehetett észrevenni. A szoftverrel volt valami. Eleinte sok teljesítménybe került, most már viszont jóval kiegyensúlyozottabbak vagyunk, és mindkét oldal hasonló állásponton van.” Mindez azonban még mindig nem jelenti azt, hogy Gasly teljes mértékben elégedett lenne autójának egyensúlyával.

„Nem mindegyik pályán ideális. Barcelonában például egészen elégedett voltam. A gyors szakaszokon hiányzik a leszorítóerő, ami miatt sokat csúszkálunk, túlmelegítjük az abroncsokat és megfizetjük az árát a kigyorsításoknál. A stabilitás sem ideális, de nem rossz, néhány helyen alulkormányozottak vagyunk, amit próbálunk megoldani.”

„Ha innen nézzük, akkor nem jó a helyzet, de itt apró részletekről van szó. Az viszont tetszik, hogy világosan látjuk, mi hiányzik. És arra is van ötletünk, hogyan tudnánk megoldani. Nem hiszem, hogy idén mindent ki tudunk javítani, de azért így is lesz még fejlődés. Abban is bízom, hogy jövőre jók a terveink és a folyamatok, melyek révén gyorsulni tudunk.”

Bemutatkozott Adrian Newey brutálisan kinéző, F1-es tempóra képes hiperautója, az RB17.