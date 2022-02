Galéria az Alfa Romeo barcelonai filmes napjáról

Az álcafestéseknek egészen nagy hagyománya van már a Forma–1-ben, a csapatok pedig előszeretettel is alkalmazták azokat a múltban, hogy még inkább megnehezítsék a riválisok dolgát, akik fontos részleteket szerettek volna ellesni új modelljükről.

Idén a svájci bázisú alakulat döntött úgy, hogy csupán az első tesztet követően fedi fel, pontosan milyen színekben fog versenyezni idén a masinájuk. A festésük pedig ezen a téren nem változott sokat, hiszen maradtak a vörösnél és a fehérnél, maga a mintázat viszont jelentősen eltér.

Sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott most az Alfa Romeo megszokott vörös színe, kissé talán a Toyota korábbi gyári csapatára emlékeztet ez az összeállítás, de azt meg kell hagyni, hogy nemcsak virtuálisan, de élőben is remekül mutat.

A tegnapi filmes napjukon egyébként a képek tanúsága szerint a kínai Csou Kuan-jü és a csapat tesztversenyzője, Robert Kubica is újra autóba ülhetett azok után, hogy utóbbi pilóta mindössze kilenc kört tudott megtenni még a tesztelés legelső napján.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 1 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 2 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 3 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 4 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo Robert Kubica, Alfa Romeo C42 5 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 6 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 7 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 8 / 8 Fotót készítette: Alfa Romeo

Az Alfa egyébként nem véletlenül küldte ismét pályára autóját, hiszen azzal többféle gond is adódott a három nap során. Míg eleinte ők is a delfinezéstől szenvedtek, később már egyéb mechanikai problémáik voltak, melyekre most Bahrein előtt nyilván szeretnék megtalálni a választ.

