Galéria Hamilton yamahás és Rossi mercedeses kalandjáról

Hétfőn került sor a Yamaha és a Mercedes közös szponzora, a Monster által összehozott járműcserére, amely során Lewis Hamilton a Yamaha 2019-es MotoGP-s motorját tesztelhette, Valentino Rossi pedig a Mercedes 2017-es F1-es gépét vezethette.

A tesztre Valenciában került sor, az eseményről készült fotókat pedig a Motorsport.com összegyűjtötte egy galériába, amely lent tekinthető meg.

„Elképesztően jó egy olyan legendát, mint Rossit autóban látni. Nagyon izgatott vagyok, hogy felfedezi az autót. Arra emlékeztet, amikor még én ismerkedtem az F1-es autóval.” – mondta Hamilton.

„Mindig is nagy szurkolója voltam Hamiltonnak, most pedig egy fantasztikus napunk volt. A két királykategória nemcsak találkozott, hanem együtt is dolgozott. Igazi F1-es versenyzőnek éreztem magam.” – így Rossi a teszt után.