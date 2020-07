Futball csapatot vásárol a Haas volt szponzorának vezérigazgatója

Storey neve akkor vált ismertté a sportszeretők számára, mikor a Rich Energy bejelentette, hogy a Haas Formula 1-es csapatával több évre szóló szerződést köt. Bár a közös együttműködés éppen csak elindult 2019-ben, még az év szeptemberében véget is ért.

A kapcsolat nagyon hamar megromlott a felek között, ugyanis a Rich Energy folyamatosan kritizálta a Forma 1-es istálló szereplését.

A szponzor kritikán alulinak tartotta az istálló teljesítményét és a csapat hozzáállásával sem volt elégedett. Így 2019 júliusában a Rich Energy bejelentette a Haas-al való szakítást. Az energiaital gyártó cégnek azonban nem ez volt az egyetlen ügye.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

A vállat a brit kerékpárgyártó céggel keveredett szerzői jogi vitába. A vád szerint a Rich Energy szarvas agancs logója megszólalásig hasonlított a Whyte Bike logójára. A bíróságon Storey el is veszítette a pert, sőt a Twitteren nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumokból az is kiderült, hogy a Red Bull is vádat emelt ellene, miután ugyanazt a szlogent használta.

Storey kedvét ez sem vette el a Forma 1-től és a Williams csapat felé kezdett kacsingatni. Felmerült a lehetősége annak is, hogy a Rich Energy legyen a brit istálló főszponzora, miután korábbi partnere, a ROKit, kihátrált mögüle.

Most azonban úgy tűnik, hogy Storey a más irányokba tekint, amit twitter oldalán közölt követőivel: „Most nem igazán mondhatok semmi konkrétat a titoktartási megállapodás miatt, de az elárulhatom, hogy ajánlatot tettem a Sunderland FC csapatára.”

Storey szerint a Sunderland az angol labdarúgás egyik legmeghatározóbb csapata és a rajongók megérdemelnek egy olyan csapatot, amire büszkék lehetnek.

