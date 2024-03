Furcsa interjú készült Helmut Markóval Verstappen esetleges távozásával és Hornerrel kapcsolatban

Talán még sosem volt akkora a káosz a Red Bull Racing csapata körül, mint jelenleg, hiszen nem elég, hogy Christian Hornert előbb helytelen viselkedés vádjával vizsgálták, a vizsgálat lezárulta ellenére sem lélegezhet fel a brit csapatvezető.

A Horner-ügy állítólagos bizonyítékait ugyanis kiszivárogtatták egy névtelen email címről, majd Jos Verstappen szólította fel lemondásra a csapatfőnököt. A hírek szerint Horner mellett a thai többségi tulajonosok állnak, míg vele szemben az osztrák központ, Helmut Marko és a Verstappen-tábor.

Nemrég az osztrák OE24 készített egy interjút Markóval, amelyben a 80 éves főtanácsadó érdekes válaszokat adott, amikor Verstappen esetleges távozásáról és Hornerről kérdezték.

Amikor a lap arról kérdezte a veterán szakembert, hogy a Horner körüli botrány miatt egyes pletykák szerint Verstappen a Mercedeshez igazolhat, és Jos Verstappen már tárgyalhat is erről Toto Wolffal, így válaszolt: „Ezt nem fogom kommentálni.”

Amikor pedig az úgynevezett Marko-záradékról kérdezték, vagyis hogy Verstappen is távozhat-e a Red Bulltól, ha ő is távozik, így reagált: „Itt is ragaszkodom a no commenthez. Tény, hogy Max és köztem erős a bizalmi kapcsolat.”

Arra a felvetésre, hogy Hornerrel kevésbé tűnik nagymértékűnek a bizalom, és hogy maradhat-e a brit a Red Bull élén azt a választ adta Marko, hogy „erről nem mondhatok semmit, amíg le nem zárul az ügy”, majd amikor a riporter rámutatott, hogy az ügyet már lezárták, így helyesbített a főtanácsadó:

„Rendben, akkor rosszul fejeztem ki magam. Maradjunk a no commentnél” – hangzott a sokatmondó válasz.

A korábbi F1-es pilóta Gerhard Berger nemrég azzal az elmélettel állt elő, hogy Horner maradhat a Red Bullnál, Marko, Newey és Verstappen viszont távozhat. Marko ennyit mondott erről: „Ez egy érdekes változat.”

