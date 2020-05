Frusztrálja Vettelt, hogy egyre nehezebbek az autók - 7 év alatt plusz 100 kiló

Hét év alatt a Forma-1-es autók tömege valamivel több mint 100 kilogrammal nőtt. Ez köszönhető a hibrid-éra beköszöntésének és a szigorodó biztonsági szabályozásoknak is. A cikk alján lévő táblázatban megtekinthető, hogyan nőtt a Forma-1-es autók tömege 2013 óta.

Az autó tömegének növekvése pedig a versenyzői érzéseire is hatással van, és sokan panaszkodtak amiatt, hogy az utóbbi években nem próbálták csökkenteni az autók tömegét, és hibának tartják, hogy nem lépték meg ezt.

Közéjük tartozik a Ferrari versenyzője, Sebastian Vettel is, aki 2007 óta van a Forma-1 mezőnyében, és nosztalgikus érzés fogja el, amikor a 2014 előtti időszakra gondol vissza. Erről a Motorsport.com-nak beszélt.

„Szerintem a jelenlegi autók fenomenálisak aerodinamikai szempontból. Fantasztikus belegondolni, hogy milyen nagy leszorítóerőt generálnak, és azt is fantasztikus látni, hogy mennyire gyorsak a közepes sebességű kanyarokban és a hosszú kanyarokban.”

„Azonban a lassú kanyarokban érezni lehet a tömegüket, ahogy az irányváltásoknál, a sikánoknál és a szűk kanyarokban is. Szerintem túl nagy a tömegük. Szerintem kicsit csökkenthetnénk az aerodinamikai teljesítményt, amire végül is nincs ekkora szükség, és szerintem ugyanolyan gyorsak lehetnénk egy körön, talán még a mostaninál gyorsabbak is lennénk, ha ezzel könnyebbé válnának az autók.”

„Viszont ez az az út, amelyre ráléptünk azzal, hogy elkezdődött az új erőforrások érája, és ezt tovább erősítették a biztonsági intézkedések, amelyeket az ezt követő szezonokban vezettek be, és onnantól kezdve megértem, hogy nem lenne értelme visszafordulni.”

„Például a Halo önmagában 10 kilogrammot nyom, és valószínűleg lehetséges lenne kicsit könnyebb, de ugyanolyan erős autót készíteni, amellyel bizonyos pontokon nyerni tudnánk. De összességében, versenyzőként azt gondolom, hogy a 600-620 kilogrammos autókat jobb érzés volt vezetni, mint a maiakat, amelyek legalább 750 kilogrammot nyomnak.” – mondta Vettel.

Sebastian Vettel gyakran hangoztatta kritikáit a hibrid-éra kezdete óta, és nem nehéz elképzelni azt, hogy ehhez a nosztalgiához az is hozzájárul, hogy a Red Bull autójával dominálni tudott 2010 és 2013 között. Viszont a német kitart amellett, hogy ezt a kritikát a vezetési élményre alapozza, ami tízszer olyan jó volt elmondása szerint, mint a jelenlegi autók vezetési élménye.

„Igen, a mostani autót teljesen más vezetni. Ha beülsz egy gokartba, ott nyilvánvalóan nem kapsz túl sok lóerőt, de erősnek érzed az erő/súly arány miatt. Amikor gokartot vezetsz, úgy érzed nagyon gyors vagy, és azok is vagyunk, annak ellenére, hogy egyáltalán nincs segítség az aerodinamika oldaláról. Ez az az érzés, amit az út során kicsit elvesztettünk, és látni, érezni lehet ennek a hiányát.

Az F1-es autók minimum tömege:

2013: 642 kg (a V8-as motorok utolsó éve)

2014: 691 kg (a V6-os hibridek első éve)

2015: 702 kg (igazítás a hibridek második évéhez)

2016: 722 kg (igazítás a hibridek harmadik évéhez)

2017: 728 kg (szélesebb gumik)

2018: 734 kg (a Halo bevezetése)

2019: 743 kg (80 kg a versenyzőnek és a felszerelésének, korrekció a Halóhoz)

2020: 746 kg (igazítás, illetve a második üzemanyag-átfolyásmérő szenzor bevezetése)

2022: 768 kg (az új technikai szabályok első éve, nehezebb standard alkatrészekkel)

