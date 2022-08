Az F1-es csapatfőnök szerint ennyivel gyorsabb Leclerc, mint Sainz

Franz Tost örül annak, hogy Carlos Sainz a Ferrarihoz került, és az elvárásoknak megfelelően teljesít. A 27 éves versenyző a szezon elején szerződéshosszabbítást kapott a maranellói alakulattól, Tost mégis úgy gondolja, hogy Sainznak a teljes szezonon át tartó gyorsasága alapján be kell állnia csapattársa mögé

„Carlos tehetséges és rendkívül szorgalmas" - mondta Tost az F1 Insidernek egykori tanítványával kapcsolatban. Az osztrák 2015 és 2017 között közel három teljes szezonon keresztül volt Sainz csapatfőnöke a Toro Rossónál. A Renault-n és a McLarenen keresztül Sainz most a Ferrarinál kötött ki, és az olaszok meg vannak elégedve a munkájával.

Debütáló szezonjában rögtön megverte a mindenki által sokra hivatott csapattársát, A 2022-es évben azonban Leclerc a gyorsabb pilóta kettejük közül egyelőre. Tost azonban azt mondja, hogy ha őszinte akar lenni, akkor ez a valódi kép, tehát a monacói a gyorsabb pilóta kettőjük közül.

„Ő [Sainz] nagyon jól teljesít a Ferrarinál, és ha minden jól megy, egy szinten lehet Leclerc-rel. De az alapsebességet tekintve Leclerc két tizeddel gyorsabb” – mondta a 66 éves szakember.

Ennek ellenére Leclerc és Sainz között mindössze 22 pont a különbség a világbajnokságban tizenhárom nagydíj után. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez annak is tudható be, hogy Leclerc rengeteg megbízhatósági problémával küzdött idén és a stratégiát is elrontották rendre az olaszok.

Nagy kérdés ezen felül, hogy ha a bajnoki cím teljesen elúszik, akkor vajon tudja-e motiválni magát a csapat, ugyanis ha nem, akkor könnyen megeshet, hogy még a Mercedes is beéri őket, ami nagy szégyen lenne azok után, hogy a szezon első pár futamán még a legfőbb bajnokesélyesnek tartották őket.

