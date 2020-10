Frank Williams egykori jobbkeze szerint Bottas "nem cáfolt rá senki kritikájára" hétvégén

Valtteri Bottas az Orosz Nagydíjon ismét hallatott magáról. A finn versenyző igencsak örült az Orosz Nagydíjon szerzett győzelemnek, ezek után üzent azoknak, akik szerint fel kéne adnia, mégpedig keresetlen szavakkal.

Bottas egyértelműen másodhegedűs szerepben van a Mercedesnél, így a sportág elemzői gyakran tűnődnek, miért nem cserélik le őt. A Mercedesnek azonban ő a legideálisabb pilóta Hamilton mellé, Bottasnak pedig ez a legnagyobb esélye arra, hogy versenyeket nyerjen.

Ezt nem mi mondjuk, hanem Peter Windsor, aki még a csapat 80-as és 90-es évekbeli fénykorában dolgozott a Williamsben csapatmenedzserként, azóta pedig szakíróként dolgozik, és úgy gondolja, a finnek még bőven van dolga annak érdekében, hogy elhallgassanak a károgók:

Még több F1 hír: Mick Schumacher mesél a fioranói tesztről és az SF71H-ról (videó)

„Ahogy Bottas reagált, az említésre méltó. Meglep, hogy ezt mondta. Általában nagyon érett, de most mégis kicsúszott belőle egy ilyen kritika. Ha mondjuk rólam beszél, aki eddig is hangoztattam, hogy Hamilton simán jobb pilóta, akkor téved, ha azt hiszi, hogy egy futamgyőzelemmel bárkit is megcáfol.” – mondja Windsor videójában.

„Nagyon furcsa, hogy azt hiszi, ezzel bármit is bizonyított, mivel egyrészt más gumikról rajtolhatott, mint Lewis, másrészt, Lewist megbüntették. A Mercedesben mindig könnyű versenyt nyerni, de ellene már teljesen más tészta.”

Windsor Bottasról szóló éles kritikáját így zárja: „Na, és hol voltak azok a részletekben megbúvó pluszok, amit az időmérőn a gyors kanyarokban Lewistól láthattunk, tőle meg nem? Erre kellene összpontosítania, nem a kritikusaira.”

Ajánlott videó: