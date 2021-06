Bottas volt a leggyorsabb a Francia Nagydíj első szabadedzésén Hamilton előtt

Az első szabadedzés meglepően nagy forgalommal indult, a Red Bull és az Aston Martin is aero teszteket végzett, de meglepően sokan hibáztak az edzés első perceiben is: Mick Schumacher forgott meg, és kicsit neki is koccant a gumifalnak, majd Valtteri Bottas szélesítette ki túlságosan a második kanyart, és a vastag rázókő meg is törte az első szárnyát.

A koszos pálya megviccelte Juki Cunodát és Kimi Räikkönent is, aki azonban Bottastól eltérően megúszta a szárnytörést. Nem volt azonban ennyire szerencsés Sebastian Vettel: a 11-es kanyarban úszott meg az autója hátulja, amit oda is csapott a gumifalnak, de szerencsére csak a hátsó szárnya sérült meg, és vissza tudott gurulni a garázsába.

Az első fél órában a kemény gumikon a Red Bull messze gyorsabb volt a Mercedeseknél, azonban 30 perccel az edzés vége előtt előkerültek a lágyak: először Lewis Hamilton, majd neki is 3 tizedet adva Valtteri Bottas állt az élre.

Nem tudta kihasználni a friss lágyak jelentette tapadást Carlos Sainz: a Ferrari pilótája is 2-es kanyarban hibázott, neki is a hátsója pörgött ki, és teljesen leradírozta a gumijait. A másik Ferrariban Charles Leclerc, hiába volt 23 perccel az edzés vége előtt az 5. helyen, szintén az autó rossz egyensúlyára panaszkodott.

Ahogyan előkerültek a lágyak, úgy tűnt el szépen lassan a Red Bull tempója: Max Verstappen az első tengely tapadásának teljes hiányára panaszkodott, és miután a 11-es kanyarban alulkormányzottan csúszott le az ívről, a rázókövön meg is sérült a Red Bull padlólemeze.

A két Ferrari nem tudta kihozni a legtöbbet az egyetlen lehetőségéből a lágy gumikon, és hamar átálltak a versenyszimulációkra, így csak a 11. és a 16. helyet foglalták el a tabellán.

Bottas idejét később sem tudták megközelíteni, így a két Mercedes nagy előnnyel zárta az első szabadedzést a Red Bullok és Esteban Ocon előtt, a két Alpine, McLaren és AlphaTauri foglalta el a további helyeket a top 10-ben.