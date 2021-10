Bottas és Hamilton sokkal gyorsabb volt Verstappennél az USA Nagydíj 1. szabadedzésén

Nagy forgalommal indult az első szabadedzés, Sergio Perez volt az első versenyző a pályán, aki különleges pitot-csövekkel készített volna aerodinamikai méréseket, azonban talán minden idők legkorábbi piros zászlója megszakította a csapatok programját:

Fernando Alonso alatt már az első körében, a hátsó egyenes végén megállt az Alpine, szokatlanul látványosan csöpögött valamilyen folyadék az autójából.

Fernando Alonso, Alpine A521, comes to a stop in FP1

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images