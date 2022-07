Verstappen a 10. helyről is nyert, a Ferrari óriásit betlizve a dobogón sincs!

A pénteki nap alapján a legtöbben arra számítottak, hogy a Ferrariké lehet az első sor a Hungaroringen, végül azonban másként alakultak a dolgok. A Mercedes hirtelen sok tempót talált, így Russell egy remekül összerakott körrel elhappolta előlük az első rajtkockát.

A Red Bullnál pedig több probléma is volt, Verstappen a Q3-as második körén motorgondokkal szembesült, így már nem tudott javítani az idején, miközben Sergio Perez már a Q2-ben elvérzett. A bajnokság szempontjából a Ferrari tehát nagy lehetőség kapujába került, de a futamot még össze kellett rakniuk.

Az időjárási körülmények pedig nem könnyítették meg az istállók dolgát, ugyanis a hőmérséklet jelentősen lecsökkent péntekhez képest, ráadásul a szél is erősen fújt, és nem lehetett kizárni azt sem, hogy már a rajt környékén elered az eső.

A bizonytalan időjárás végül azt is eredményezte, hogy az élmezőnyben eltérő gumikkal vágtak neki a futamnak a pilóták. Russell, Lando Norris, Daniel Ricciardo, valamint a két Red Bull is a legpuhább, vagyis a lágy keverékre szavazott, miközben a Ferrarikon például a sárga oldalfalúakat lehetett felfedezni, de ez az eltérés a mezőny második felében is tetten érhető volt.

A rajt pillanatában már csöpögött az eső, és többeknek is azt jósolták a rádióban, hogy komoly csapadék érkezhet a pálya fölé. A piros lámpák kialvását követően szépen és tisztán indultak el az autók, Carlos Sainz az 1-es kanyarba menet külső íven próbálta előzni Russellt, de a brit végül kivédekezte a támadást.

Hamilton a két egymással viaskodó Alpine-t megelőzve feljött ötödiknek, a Red Bullok is több pozíciót nyertek, miközben a mezőny második felében történt némi összeérés, aminek következtében az első kör végén jött a virtuális biztonsági autó.

Russell azonban ennek ellenére is szép előnyre tett szert, így mire a futam újraindult, ő már két és fél másodperccel előzte meg a Ferrarikat. Verstappen a hatodik körben megelőzte Fernando Alonsót a hetedik helyért, és folytatta felzárkózását. A következő célpontja Esteban Ocon volt.

A Red Bullon egyértelműen jól működtek a futam elején a lágy abroncsok, hiszen mind Verstappen, mind Perez erős tempót diktált, és viszonylag hamar maguk mögött hagyták a két Alpine-t, majd elindulhattak a közvetlen élmezőny után.

Tíz kör elteltével az első öt sorrendje Russell, Sainz, Leclerc, Norris és Hamilton volt, de Verstappenék vészesen közelítettek hátulról. A 12. körben Hamilton és Verstappen is átugrotta Norrist két kanyaron belül, de az első hármas előnye addigra már tíz másodperc fölé nőtt.

A holland címvédő eközben ismét motorproblémákra kezdett panaszkodni, ami azért is lehetett aggasztó, mert a futamra mindkét Red Bull új erőforrást kapott. Ahogyan az pedig várható volt, a lágyakon induló autók többsége 15 kör elteltével már elkezdett szenvedni, így a köridők is romlásnak indultak. Az élen a két Ferrari ennek megfelelően megközelítette Russellt.

Nem sokkal később megindultak a kerékcserék az élmezőnyben, Russell és Verstappen is lágyakról közepesekre váltott, de egy körrel később némi meglepetésre már Sainzot is hívták egy fordított elévágásra, de a csapat elrontotta a spanyol kerékcseréjét, így csak Russell mögé tudott visszaérni. Leclerc ezzel szemben tovább maradt kint, és megörökölte a vezetést.

A két Ferrari esetében tehát szétszedték a taktikát, mivel Sainzcal Russellt próbálták lefedni, de Leclerc a 21. kör végén megejtett kiállásával gumielőnybe került, és átugorva márkatársát feljött a második helyre.

Miközben az élen maradt a sorrend, a két Alpine a kerékcserék után is megtalálta egymást, és Ocon újra keményen védekezett csapattársával szemben, aki már a rajt után sem volt boldog a francia manővereivel, és vélhetően bőszen rádiózott is csapatának, hogy mit művel Ocon.

A 27. körben aztán megindult a harc a vezető helyért Russell és Leclerc között, miután a ferraris jobb tempót diktálva felért ellenfelére. Párszor be is nézett ellenfele mellé az 1-es és 2-es kanyarnál is, de előzni nem tudott.

A párharc egyébként már-már a tavalyi Hamilton-Alonso csatát idézte, de a 31. kör elején véget is ért, mivel Leclerc egy hatalmas féktávval bement ellenfele mellé az 1-es kanyar külső ívén, még el tudott fordulni, így ő állt a Magyar Nagydíj élére.

A 70 körös futam felénél Leclerc állt az élen, mögötte Russell és Sainz jött, míg a negyedik Verstappen, az ötödik Hamilton volt. Kicsit hátrébb az Alpine-ok elkezdtek pozíciókat veszíteni, miközben az Aston Martinok velük ellentétes utat jártak be, és már a pontszerző helyekért küzdöttek.

Nem sokkal később Verstappent hívták a második kerékcseréjére, ami kiváló döntésnek bizonyult, hiszen a holland elképesztően sokat hozott a többieken, átugorta Russellt, majd egy körrel később a keményeket kapó Leclerc-t előzte meg a célegyenes végén.

Mindez azonban csak pillanatokig tartott, mert aztán a kör végén Verstappen a 13-asból kifele megforgott, így Leclerc visszaelőzte őt. Sainz eközben az élen nem jött még a második bokszkiállására, és ennek megfelelően vezette a futamot. A másik Mercedesszel Hamilton is hasonló taktikán volt, így ekkor ő volt a második.

Hiába azonban a címvédő megforgása, továbbra is nagyon erős tempót diktált, és a 45. körben megint megelőzte Leclerc-t, majd szépen lassan elnyúlt tőle. Miután az élmezőnyből mindenki letudta a második cseréjét, már Verstappent állt az élen, Russell a második helyért támadta a keményeken csak szenvedő Leclerc-t, Sainz a negyedik, Hamilton az ötödik volt.

Úgy tűnt, hogy a Ferrari ismét rosszul taktikázott, és annyira balul sült el minden, hogy a monacói pilótát kénytelenek voltak harmadjára is kihívni a bokszba, és feltenni neki a lágy Pirelliket az utolsó 15 körre. Mindeközben viszont egyre inkább lógott az eső lába, és több pilótának is jelezték, hogy érkezhet némi csapadék a verseny végére.

A futam utolsó részében a legkésőbb cserélő Hamilton a harmadik helyért támadta Sainzot, és komoly esély volt rá, hogy végül egyik Ferrari se álljon fel a dobogóra, ami a hétvége elejéhez, de még a tegnapi naphoz képest is hihetetlennek tűnt.

A hétszeres bajnok annak rendje és módja szerint véghez is vitte a manővert, majd rögtön elindult csapattársa után, akit könnyedén maga mögé utasított, így az élen kialakult a Francia Nagydíj végén is látott sorrend, vagyis Verstappen állt az élen, majd jött Hamilton és Russell, miközben Leclerc megragadt Perez mögött a hatodik helyen.

Három körrel a vége előtt Valtteri Bottas Alfája megadta magát, így ismét jött a VSC. Az élen ekkor már nem volt semmilyen párharc, Verstappen magabiztosan vezetett az élen, mögötte a két Mercedesszel, valamint Sainzcal.

Mindez azonban hatalmas csalódás lehet a Ferrarinak, akik előzetesen kettős győzelemben reménykedtek, de végül a top 3-ba sem tudtak beférni, miközben Verstappen még inkább elhúzott a bajnokságban újabb futamgyőzelmének köszönhetően.

Az utolsó két körre még az eső is megérkezett, de ez már nem igazán befolyásolta az eredményt, mindenki bekocogott a célba. Az élmezőny három csapata mögött Norris, a két Alpine és Sebastian Vettel tudott még pontot szerezni.

