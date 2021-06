Max Verstappen fantasztikus körrel pole-pozícióban az F1-es Francia Nagydíjon Hamilton előtt

A Q1 is a harmadik szabadedzéshez hasonló, felhős időben kezdődött meg, azonban alig kezdődött meg az időmérő, rögtön le is kellett inteni egy piros zászlóval: Juki Cunoda hibázott az 1-es kanyarban: az autó hátuljával ütközött bele a falba, és hiába szenvedett az AT02 minimális sérüléseket, nem tudta már megtalálni az 1-es fokozatot a sebességváltóval, így traileren távozott a pályáról.

14 perccel az órán indították újra a Q1-et, így óriási forgalom alakult ki a pályán. Meglepően gyenge körrel kezdett Charles Leclerc, az elmúlt két versenyen pole-pozíciót szerző monacóinál a két Williams, de még Mick Schumacher is jobb időt futott, míg Stroll körét törölték el először a pálya elhagyása miatt.

Az élen azonban továbbra is Red Bull dominancia volt, ezúttal már 2 autóval: Verstappen mögé Perez zárkózott fel, igaz, 5 tizedes hátrányban, de a 3. Bottas ismét közel 7 tizedes hátrányban volt a világbajnoki pontverseny éllovasához képest.

Az időmérős piros zászlós sorozatnak azonban még nem lett vége: másfél perccel a Q1 vége előtt Mick Schumacher törte össze az autóját a 6-os kanyarban, ez pedig meglepő módon azt is jelentette, bejutott a Q2-be, ugyanis a 14. legjobb időt autózta korábban. Ez a legrosszabbul Lance Strollnak jött, ugyanis a forgalom miatt kénytelen volt elvenni a második mért körét, és már harmadikra készült, amikor beintették a piros zászlót.

Cunoda mellett tehát mért kör nélkül esett ki a Q1-ből Stroll, de a Q1-ben búcsúzott Mazepin, Räikkönen és Latifi is.

Ahogyan arra számítani lehetett, a Q2-ben szinte mindenki felrakta a közepeseket, egyedül az első Q3-as szereplésére pályázó Russell tette fel a lágyakat. A közepeseken is folytatott a Red Bull jó sorozata, ezúttal Perezzel az élen, Sainz egy erős 3. időt futott, ugyanakkor Bottas és Hamilton csak a 4. és a 6. helyet foglalták el az első mért köreik után.

A második mért körével Hamilton már 12 ezredes előnnyel az élre állt, akit hamarosan követett Bottas is, míg a Q2 végén Ricciardo kénytelen volt felrakni a lágyakat, hogy reagáljanak Esteban Oconra: a francia pilóta azonban a közepeseken csak a 11. időt autózta, így végül Ricciardo is a közepeseken jutott be a Q3-ba. Oconon kívül a Q2-ben búcsúzott Vettel, Giovinazzi, és Russell is.

A Q3 első mért körei alatt Verstappen ismét nagy előnnyel állt az élre: majdnem 4 tizedet adott az első körök után 2. Hamiltonnak, míg Perez közelebb volt Hamiltonhoz a 3. helyen, mint a 4. Bottas hozzá.

A második mért körével pedig Verstappen ismét robbantott, és ő egyedül befért 1.30 alá is, és két és fél tizedet adott Hamiltonnak. Bottas a 3., Perez a 4. lett Sainz és Gasly előtt. Annak ellenére, hogy Charles Leclerc végig panaszkodott az autójára, végül odaért a 7. helyre a két McLaren elé.

