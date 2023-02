Forma–1: „Ez nem egy szokványos sport!” (videó)

Most már magunk mögött hagytuk mind a tíz istálló hivatalos bemutatóját, jövő héten pedig kezdetét veszi a háromnapos előszezoni teszt Bahreinben. Azt követően ráadásul nem is kell sokat várjunk arra, hogy a tényleges küzdelem is elinduljon.

A mezőny ugyanis marad majd a homokdűnék között, hogy március 3-án először hajtsanak ki az első szabadedzés keretei között a pályára, és onnantól már tényleg nem lesz megállás. 2023-ban végül 23 viadalunk lesz majd, megfűszerezve hat sprinthétvégével.

Az idénynyitó közeledtével pedig most a sorozat úgy döntött, kicsit elkezdi hergelni a rajongókat, akik pontosan tudhatják, hogy a Forma–1 nem egy szokványos sportág, mint azt a most közzétett videó is stílszerűen alátámasztja.

Mi csak remélni tudjuk, hogy ti is velünk lesztek egész szezonban, melynek során természetesen most is igyekszünk majd mindenről beszámolni, ami ezt a csodás sportágat érinti.

Aki pedig nem bírná ki addig, annak ott lesz a Drive to Survive jövő héten debütáló ötödik évada, amely nemrég szintén megkapta a maga kedvcsinálóját.